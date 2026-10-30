Также в планах компании развивать международное направление

Компания «Киноцех» займется самостоятельным прокатом своих фильмов в Беларуси и продолжит развивать международное направление. Об этом рассказали генпродюсеры компании Андрей Липов и Макс Максимов.

Компания планирует самостоятельно заниматься маркетингом и выпуском своих проектов, используя партнерские отношения с киносетями, государственными телеканалами и организациями. В планах ежегодно выпускать 8–10 проектов, преимущественно семейного жанра. Первым релизом станет психологический триллер БОЧКА с Тилем Швайгером, который выйдет в прокат 17 декабря. Также «Киноцех» расширяет международную дистрибуцию триллера. Картина уже доступна на Apple TV, готовится к выходу на Amazon и других зарубежных стримингах. На кинорынке в Токио компания достигла предварительных договоренностей по новым территориям. Также ведется работа над дубляжом фильма для немецкоязычных территорий Германии, Австрии и Швейцарии. В России дистрибьютором картины выступает Cinema Park Distribution.



При этом компания не планирует выходить на российский рынок кинодистрибуции. «Киноцех» продолжит сотрудничество с «Вольгой», «Атмосферой кино» и другими партнерами. Продажами прав на стриминговые платформы и телевидение также будут заниматься сторонние дистрибьюторы, включая «Весту», «Арна Медиа» и RWV.

Помимо выпуска семейных картин планируется производство одного-двух жанровых фильмов для международного рынка. Сейчас в работе находятся два таких проекта. Для одного из них рассматривается участие Уиллема Дефо, сценарий написал Дэйв Томас, а международными продажами занимается Odin’s Eye. Съемки запланированы на июнь 2027 года. В данный момент компания первые участвует в кинорынке в Токио по приглашению РОСКИНО. Среди представленных проектов – анимационные фильмы ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, ПАПА, КУПИ ПЕСИКА и ФУНТИК, а также ПУСТАЯ ЦЕРКОВЬ и молодежная история САЛЬТО МОРАЛИ. Наибольший интерес международных партнеров вызывает ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК по мотивам сказки Андерсена.

Фото: кадр из фильма БОЧКА