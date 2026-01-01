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Аналитика


Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за девять месяцев 2026 года

Совокупная касса отечественных фильмов составила $4,6 млн, а лидером проката стали «Коты Эрмитажа 2»

БК проанализировал результаты российского кино на международном рынке за девять месяцев 2026 года.

С января по сентябрь российские фильмы собрали за пределами СНГ $4,6 млн. Это на 45,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го ($8,5 млн). За третий квартал совокупная касса увеличилась на $1,43 млн, однако зарубежные сборы по-прежнему существенно уступают результатам предыдущих лет. По итогам 2025 года отечественные картины заработали $9,43 млн, в 2024-м – $16,6 млн, а в 2023-м – $17,6 млн.

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2019–2026 ГОДАХ

Год

Сборы за рубежом

2019

$52 551 609

2020

$20 495 878

2021

$18 232 327

2022

$17 001 248

2023

$17 611 432

2024

$16 616 628

2025 

$9 673 480
    По итогам трех кварталов 2026 года                            $4 611 813                        

На фоне глобального рынка локального контента показатели России остаются скромными. По данным Rentrak, за девять месяцев 2026 года британские фильмы собрали за рубежом $1,04 млрд, французские – $197,3 млн, немецкие – $135,4 млн. Япония и Южная Корея заработали примерно по $133,6 млн, Китай – $91,5 млн, Испания – $67,2 млн. Российский контент также значительно уступил итальянскому ($58,5 млн), бразильскому ($13,3 млн) и мексиканскому ($13,2 млн).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА

Страна

Сборы за рубежом,
01.01.26 – 30.09.26

Великобритания                                                  

                                         $1 039 906 077
Франция

$197 324 640
Германия

$135 414 688
Япония

$133 575 611
Южная Корея

$133 553 701
Китай

$91 509 949

Испания

$67 153 391
Австралия

$60 608 856

Италия

$58 497 536
Бразилия

$13 292 212

Мексика

$13 225 981

Россия

$4 591 765

Учтены только фильмы, в которых страна указана
основным или единственным производителем.
 По данным Rentrak.

Главным изменением в рейтинге российских релизов стал выход на первое место мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА. За девять месяцев картина заработала $1,106 млн, причем $939 тыс пришлось на третий квартал. Посещаемость превысила 182 тысячи зрителей. Значительный вклад внесли новые премьеры в Латинской Америке: Бразилии ($134 тыс), Аргентине ($64,3 тыс), Мексике ($45,5 тыс) и Перу ($29,4 тыс). Существенные результаты также продемонстрировали Румыния ($113 тыс), Турция ($109 тыс), ОАЭ ($108 тыс) и Нидерланды ($100 тыс).

Второе место занял фантастический экшн КРАКЕН с результатом $533 тыс. На третьей строчке расположился мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 ($527 тыс), на четвертой – ФИННИК 2 ($492 тыс). Замкнул пятерку БУРАТИНО ($454 тыс). Следом идут ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА ($272 тыс), МАРАКУДА ($239 тыс) и МАША И МЕДВЕДИ ($225 тыс).

Среди новых зарубежных релизов третьего квартала выделились мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ, заработавший $106 тыс в Турции и Израиле, и молодежная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, собравшая $89,3 тыс на семи территориях Латинской Америки. Мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ получил $43 тыс в Турции.

Крупнейшим зарубежным рынком для российского контента по итогам девяти месяцев стало Перу со сборами $613 тыс. Вторую строчку заняла Турция ($483 тыс), третью – Италия ($272 тыс). Далее расположились Саудовская Аравия ($249 тыс), Румыния ($248 тыс), Бразилия ($244 тыс), Мексика ($185 тыс), Колумбия ($171 тыс), Эквадор ($169 тыс) и Аргентина ($158 тыс).

Латинская Америка сохранила статус одного из ключевых экспортных направлений. На шесть стран региона, вошедших в первую десятку, пришлось около $1,54 млн – примерно треть всей зарубежной кассы отечественных фильмов. Заметную роль здесь сыграли КРАКЕН, БУРАТИНО, КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 и другие проекты.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕХ КВАРТАЛОВ 2026 ГОДА

Страна

Сборы

1.

Перу

$612 694

2.

Турция

$482 510

3.

Италия

$271 727

4.

Саудовская Аравия

$248 623

5.

Румыния

$248 256

6.

Бразилия

$243 554

7.

Мексика

$184 812

8.

Колумбия

$171 056

9.

Эквадор

$168 880

10.

Аргентина

$157 521

Среди сейлз-агентов лидером остается Luminescence, в портфеле которого 12 проектов, 92 старта на 51 уникальной территории. Совокупная выручка компании достигла $3,03 млн, или 65,8% всей зарубежной кассы российских фильмов. Второе место заняла Central Partnership Sales House ($975 тыс), третье – Art Pictures Distribution ($454 тыс).

ТОП-5: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)
Сейлз-агент Количество фильмов, работавших
в 2026 году		 Количество стартов Количество уникальных территорий Общие сборы проектов
по итогам трех кварталов 2026 года		 Общая посещаемость проектов
по итогам трех кварталов 2026 года
1 Luminescence 12 92 51 $3 039 973 534 543*
2 Central Partnership Sales House 3 10 10 $975 114 243 071*
3 Art Pictures Distribution 1 24 24 $453 941 98 761*

Учтена вся имеющаяся в нашем распоряжении информация по российским проектам, работавшим на зарубежных территориях с 01.01.2026 по 30.09.2026.
* По имеющимся данным.
Сборы ретроспектив не учитывались

Основой российского киноэкспорта по-прежнему остаются семейные фильмы и анимация. При этом расширение географии проката и увеличение числа международных стартов пока не компенсируют снижение совокупных сборов. Чтобы повторить результат 2025 года, отечественным картинам необходимо заработать в четвертом квартале еще около $4,84 млн – больше, чем за первые девять месяцев 2026-го.

Фото: кадр из фильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА

27.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов, Рая Башинская

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