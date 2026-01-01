Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за девять месяцев 2026 года
Совокупная касса отечественных фильмов составила $4,6 млн, а лидером проката стали «Коты Эрмитажа 2»
БК проанализировал результаты российского кино на международном рынке за девять месяцев 2026 года.
С января по сентябрь российские фильмы собрали за пределами СНГ $4,6 млн. Это на 45,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го ($8,5 млн). За третий квартал совокупная касса увеличилась на $1,43 млн, однако зарубежные сборы по-прежнему существенно уступают результатам предыдущих лет. По итогам 2025 года отечественные картины заработали $9,43 млн, в 2024-м – $16,6 млн, а в 2023-м – $17,6 млн.
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
2024
|
$16 616 628
|
2025
|
$9 673 480
|По итогам трех кварталов 2026 года
|$4 611 813
На фоне глобального рынка локального контента показатели России остаются скромными. По данным Rentrak, за девять месяцев 2026 года британские фильмы собрали за рубежом $1,04 млрд, французские – $197,3 млн, немецкие – $135,4 млн. Япония и Южная Корея заработали примерно по $133,6 млн, Китай – $91,5 млн, Испания – $67,2 млн. Российский контент также значительно уступил итальянскому ($58,5 млн), бразильскому ($13,3 млн) и мексиканскому ($13,2 млн).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
|
Страна
|
Сборы за рубежом,
|
Великобритания
|
$1 039 906 077
|Франция
|
$197 324 640
|Германия
|
$135 414 688
|Япония
|
$133 575 611
|Южная Корея
|
$133 553 701
|Китай
|
$91 509 949
|
Испания
|
$67 153 391
|Австралия
|
$60 608 856
|
Италия
|
$58 497 536
|Бразилия
|
$13 292 212
|
Мексика
|
$13 225 981
|
Россия
|
$4 591 765
Учтены только фильмы, в которых страна указана
основным или единственным производителем.
По данным Rentrak.
Главным изменением в рейтинге российских релизов стал выход на первое место мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА. За девять месяцев картина заработала $1,106 млн, причем $939 тыс пришлось на третий квартал. Посещаемость превысила 182 тысячи зрителей. Значительный вклад внесли новые премьеры в Латинской Америке: Бразилии ($134 тыс), Аргентине ($64,3 тыс), Мексике ($45,5 тыс) и Перу ($29,4 тыс). Существенные результаты также продемонстрировали Румыния ($113 тыс), Турция ($109 тыс), ОАЭ ($108 тыс) и Нидерланды ($100 тыс).
Второе место занял фантастический экшн КРАКЕН с результатом $533 тыс. На третьей строчке расположился мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 ($527 тыс), на четвертой – ФИННИК 2 ($492 тыс). Замкнул пятерку БУРАТИНО ($454 тыс). Следом идут ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА ($272 тыс), МАРАКУДА ($239 тыс) и МАША И МЕДВЕДИ ($225 тыс).
Среди новых зарубежных релизов третьего квартала выделились мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ, заработавший $106 тыс в Турции и Израиле, и молодежная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, собравшая $89,3 тыс на семи территориях Латинской Америки. Мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ получил $43 тыс в Турции.
Крупнейшим зарубежным рынком для российского контента по итогам девяти месяцев стало Перу со сборами $613 тыс. Вторую строчку заняла Турция ($483 тыс), третью – Италия ($272 тыс). Далее расположились Саудовская Аравия ($249 тыс), Румыния ($248 тыс), Бразилия ($244 тыс), Мексика ($185 тыс), Колумбия ($171 тыс), Эквадор ($169 тыс) и Аргентина ($158 тыс).
Латинская Америка сохранила статус одного из ключевых экспортных направлений. На шесть стран региона, вошедших в первую десятку, пришлось около $1,54 млн – примерно треть всей зарубежной кассы отечественных фильмов. Заметную роль здесь сыграли КРАКЕН, БУРАТИНО, КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 и другие проекты.
ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕХ КВАРТАЛОВ 2026 ГОДА
|
№
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Перу
|
$612 694
|
2.
|
Турция
|
$482 510
|
3.
|
Италия
|
$271 727
|
4.
|
Саудовская Аравия
|
$248 623
|
5.
|
Румыния
|
$248 256
|
6.
|
Бразилия
|
$243 554
|
7.
|
Мексика
|
$184 812
|
8.
|
Колумбия
|
$171 056
|
9.
|
Эквадор
|
$168 880
|
10.
|
Аргентина
|
$157 521
Среди сейлз-агентов лидером остается Luminescence, в портфеле которого 12 проектов, 92 старта на 51 уникальной территории. Совокупная выручка компании достигла $3,03 млн, или 65,8% всей зарубежной кассы российских фильмов. Второе место заняла Central Partnership Sales House ($975 тыс), третье – Art Pictures Distribution ($454 тыс).
|№
|Сейлз-агент
|Количество фильмов, работавших
в 2026 году
|Количество стартов
|Количество уникальных территорий
|Общие сборы проектов
по итогам трех кварталов 2026 года
|Общая посещаемость проектов
по итогам трех кварталов 2026 года
|1
|Luminescence
|12
|92
|51
|$3 039 973
|534 543*
|2
|Central Partnership Sales House
|3
|10
|10
|$975 114
|243 071*
|3
|Art Pictures Distribution
|1
|24
|24
|$453 941
|98 761*
Учтена вся имеющаяся в нашем распоряжении информация по российским проектам, работавшим на зарубежных территориях с 01.01.2026 по 30.09.2026.
* По имеющимся данным.
Сборы ретроспектив не учитывались
Основой российского киноэкспорта по-прежнему остаются семейные фильмы и анимация. При этом расширение географии проката и увеличение числа международных стартов пока не компенсируют снижение совокупных сборов. Чтобы повторить результат 2025 года, отечественным картинам необходимо заработать в четвертом квартале еще около $4,84 млн – больше, чем за первые девять месяцев 2026-го.
Фото: кадр из фильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
27.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов, Рая Башинская