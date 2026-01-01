Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за девять месяцев 2026 года

БК проанализировал результаты российского кино на международном рынке за девять месяцев 2026 года.

С января по сентябрь российские фильмы собрали за пределами СНГ $4,6 млн. Это на 45,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го ($8,5 млн). За третий квартал совокупная касса увеличилась на $1,43 млн, однако зарубежные сборы по-прежнему существенно уступают результатам предыдущих лет. По итогам 2025 года отечественные картины заработали $9,43 млн, в 2024-м – $16,6 млн, а в 2023-м – $17,6 млн.

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2019–2026 ГОДАХ Год Сборы за рубежом 2019 $52 551 609 2020 $20 495 878 2021 $18 232 327 2022 $17 001 248 2023 $17 611 432 2024 $16 616 628 2025 $9 673 480 По итогам трех кварталов 2026 года $4 611 813

На фоне глобального рынка локального контента показатели России остаются скромными. По данным Rentrak, за девять месяцев 2026 года британские фильмы собрали за рубежом $1,04 млрд, французские – $197,3 млн, немецкие – $135,4 млн. Япония и Южная Корея заработали примерно по $133,6 млн, Китай – $91,5 млн, Испания – $67,2 млн. Российский контент также значительно уступил итальянскому ($58,5 млн), бразильскому ($13,3 млн) и мексиканскому ($13,2 млн).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА

Страна Сборы за рубежом,

01.01.26 – 30.09.26 Великобритания $1 039 906 077 Франция $197 324 640 Германия $135 414 688 Япония $133 575 611 Южная Корея $133 553 701 Китай $91 509 949 Испания $67 153 391 Австралия $60 608 856 Италия $58 497 536 Бразилия $13 292 212 Мексика $13 225 981 Россия $4 591 765

Учтены только фильмы, в которых страна указана

основным или единственным производителем.

По данным Rentrak.

Главным изменением в рейтинге российских релизов стал выход на первое место мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА. За девять месяцев картина заработала $1,106 млн, причем $939 тыс пришлось на третий квартал. Посещаемость превысила 182 тысячи зрителей. Значительный вклад внесли новые премьеры в Латинской Америке: Бразилии ($134 тыс), Аргентине ($64,3 тыс), Мексике ($45,5 тыс) и Перу ($29,4 тыс). Существенные результаты также продемонстрировали Румыния ($113 тыс), Турция ($109 тыс), ОАЭ ($108 тыс) и Нидерланды ($100 тыс).

Второе место занял фантастический экшн КРАКЕН с результатом $533 тыс. На третьей строчке расположился мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 ($527 тыс), на четвертой – ФИННИК 2 ($492 тыс). Замкнул пятерку БУРАТИНО ($454 тыс). Следом идут ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА ($272 тыс), МАРАКУДА ($239 тыс) и МАША И МЕДВЕДИ ($225 тыс).

Среди новых зарубежных релизов третьего квартала выделились мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ, заработавший $106 тыс в Турции и Израиле, и молодежная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, собравшая $89,3 тыс на семи территориях Латинской Америки. Мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ получил $43 тыс в Турции.

Крупнейшим зарубежным рынком для российского контента по итогам девяти месяцев стало Перу со сборами $613 тыс. Вторую строчку заняла Турция ($483 тыс), третью – Италия ($272 тыс). Далее расположились Саудовская Аравия ($249 тыс), Румыния ($248 тыс), Бразилия ($244 тыс), Мексика ($185 тыс), Колумбия ($171 тыс), Эквадор ($169 тыс) и Аргентина ($158 тыс).

Латинская Америка сохранила статус одного из ключевых экспортных направлений. На шесть стран региона, вошедших в первую десятку, пришлось около $1,54 млн – примерно треть всей зарубежной кассы отечественных фильмов. Заметную роль здесь сыграли КРАКЕН, БУРАТИНО, КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 и другие проекты.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕХ КВАРТАЛОВ 2026 ГОДА

№ Страна Сборы 1. Перу $612 694 2. Турция $482 510 3. Италия $271 727 4. Саудовская Аравия $248 623 5. Румыния $248 256 6. Бразилия $243 554 7. Мексика $184 812 8. Колумбия $171 056 9. Эквадор $168 880 10. Аргентина $157 521

Среди сейлз-агентов лидером остается Luminescence, в портфеле которого 12 проектов, 92 старта на 51 уникальной территории. Совокупная выручка компании достигла $3,03 млн, или 65,8% всей зарубежной кассы российских фильмов. Второе место заняла Central Partnership Sales House ($975 тыс), третье – Art Pictures Distribution ($454 тыс).

ТОП-5: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ) № Сейлз-агент Количество фильмов, работавших

в 2026 году Количество стартов Количество уникальных территорий Общие сборы проектов

по итогам трех кварталов 2026 года Общая посещаемость проектов

по итогам трех кварталов 2026 года 1 Luminescence 12 92 51 $3 039 973 534 543* 2 Central Partnership Sales House 3 10 10 $975 114 243 071* 3 Art Pictures Distribution 1 24 24 $453 941 98 761*

Учтена вся имеющаяся в нашем распоряжении информация по российским проектам, работавшим на зарубежных территориях с 01.01.2026 по 30.09.2026.

* По имеющимся данным.

Сборы ретроспектив не учитывались

Основой российского киноэкспорта по-прежнему остаются семейные фильмы и анимация. При этом расширение географии проката и увеличение числа международных стартов пока не компенсируют снижение совокупных сборов. Чтобы повторить результат 2025 года, отечественным картинам необходимо заработать в четвертом квартале еще около $4,84 млн – больше, чем за первые девять месяцев 2026-го.

Фото: кадр из фильма КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА

27.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов, Рая Башинская