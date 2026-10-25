Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» не отдала лидерство амбициозным новинкам

Лучшей из них стал семейный проект «Чудо-Юдо»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда в третий раз подряд стал приключенческий проект БИТВА МОТОРОВ (CP). Фильм с Юрой Борисовым и Иван Янковским в главных ролях пополнил свою копилку еще на 156,7 млн рублей (283,5 тысяч зрителей), доведя общую кассу до предварительной отметки в 775,4 млн рублей. С подобной динамикой миллиардная планка сборов кажется для фильма вполне посильной целью.



Вторую строчку чарта заняла лучшая новинка уикенда, киносказка ЧУДО-ЮДО (NKI), с результатом в районе 121,7 млн рублей (287,9 тысяч проданных билетов). В битве семейных релизов она обошла другие амбициозные новинки, ленты СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK) и МОРОЗКО (CP). Первая записала на свой счет 112,7 млн (291,5 тысяч зрителей), вторая – 87,8 млн рублей (227 тысяч билетов).



Также в десятку лучших релизов уикенда попал британский фильм ужасов ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG). Новика сумела заработать за четыре дня проката около 18,5 млн рублей, набрав 33,4 тысячи зрителей.



Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО