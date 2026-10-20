Обзор новинок проката на уикенде 22–25 октября

На большей части территории России начинаются школьные каникулы, а это значит, кинотеатры ждет новый сказочный бум. В условно европейской эстетике и со взрослым остроумием первую нишу занимает ЧУДО-ЮДО (NMG). Фильм производства Кинокомпании СТВ и «России 1» делает ставку не на молодых исполнителей, которые, впрочем, неплохо справляются с поставленными задачами, а на народно узнаваемых Викторию Исакову и Сергея Безрукова. Картина явно вызовет хороший «сарафан» именно со стороны взрослой аудитории, которая не ожидает увидеть фэнтези для себя. Эта совокупность факторов и креативный подход к промо позволяют предположить стартовые сборы на уровне АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС (339 млн рублей и 799 тысяч зрителей) и ОГНИВА (275 млн рублей и 816 тысяч зрителей).

Вероника Скурихина: «На экране настоящий карнавал: высокоэстетичный, остроумно-цитатный, стремительный и довольно узнаваемый, но за счет отсылок не к известным сказкам, а к реальности. ЧУДО-ЮДО – редкий и отличный пример сказки для взрослых, которым порой не так интересно смотреть то, что увлекает их маленьких детей. Если у сказочного жанра есть понятие «арт-мейнстрим», то оно максимально применимо к новинке».

За более классический и русский подход к сказочному жанру отвечает МОРОЗКО (CP). Впрочем, в отношении актерского состава картина, выходящая при поддержке ТНТ, сопоставима с конкурентом: молодые исполнительницы главных ролей отвечают на запрос о свежих лицах в российском кино, а пару волшебников играют Кирилл Зайцев и Елизавета Боярская. На пользу фильму работает узнаваемый бренд и знакомые по советской картине цитаты, а за привлечение новой аудитории отвечают современная динамика и высококлассные спецэффекты, которые используются для продвижения ресурсами «Газпром-Медиа Холдинга». Все это формирует ожидания на уровне таких проектов, как ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (227 млн рублей и 734 тысячи зрителей) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (246 млн рублей и 566 тысяч зрителей).

Третьим участником каникулярной битвы станет также переосмысление советской киноклассики, СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ (AK). В отличие от соперников, эта история больше тяготеет к городскому фэнтези и максимально привязана к реальности: главные герои теряют время в смартфонах. В картине также задействованы народно любимые актеры: Иван Охлобыстин, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Людмила Артемьева и другие, которые убедительно играют в детство на экране. Ориентирами по кассовым сборам видятся другие приключенческие картины: ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (58 млн рублей и 159 тысяч зрителей) и ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (62,6 млн рублей и 179 тысяч зрителей).

Дмитрий Некрасов: «По уровню исполнения картина напоминает ДОМОВЕНКА КУЗЮ от тех же создателей: яркая палитра, обилие музыки, качественные спецэффекты и сильный актерский ансамбль, в котором убедительно смотрятся в том числе юные исполнители. История не забывает и о понятной моральной составляющей, но не превращается в назидательную лекцию».

На контрпрограммировании выступит фильм ужасов ЦИКЛ ЗВЕРЯ (VLG), недавно взявший приз жюри на «НСТ Хоррор Фест». Проект сочетает в себе элементы хоррора про оборотней и боевика с яркой героиней, что делает его привлекательным в том числе для мужской аудитории, ищущей в кино экшена. Однако рекламная кампания ленты началась недавно, а в кинотеатральной сетке именно на стартовом уикенде останется не так много мест для росписи картины. Кассовыми референсами видятся другие релизы «Вольги»: КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (20,5 млн рублей и 61 тысяча зрителей) и ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (14,7 млн рублей и 32 тысячи зрителей).

Также в прокат выйдут аниме ДИТЯ ВОДЫ (PNR), китайский мультфильм из программы Берлинале ИСТОРИЯ ОГНЯ (KNLG), больше подходящий для взыскательной публики, чем для детей, триллер с Максимом Матвеевым ПРАНКЕР (CIPA), военная драма СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА (SMKT), триллер на основе реальных событий СИНТЕТИКА (TNL) и документальная лента ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ПЕТРА МАМОНОВА (VRT) из внеконкурсной программы фестиваля «Маяк».

В пиратском сегменте станет доступен боевик на основе популярной видеоигры STREET FIGHTER, однако на основную кассу существенного влияния он не окажет.

Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО

20.10.2026 Автор: Вероника Скурихина