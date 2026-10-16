Директор по кинопрокату «Вольги» Александр Сычев покидает компанию

Он проработал в компании с 2019 году

В кинокомпании «Вольга» кадровые перестановки – директор по кинопрокату Александр Сычев покидает свою должность.

«Александр присоединился к нашей команде в 2019 году. За эти годы мы вместе выпустили в прокат немало громких хитов – ГОРНИЧНУЮ, СУБСТАНЦИЮ, МАЙКЛА и многие другие релизы, которые стали настоящими событиями как для нас, так и для наших партнеров. Мы благодарим Александра за профессионализм, вклад в развитие нашего дистрибуционного направления и желаем новых интересных проектов, ярких премьер и больших успехов!», – заявила генеральный директор «Вольги» Яна Полегаева.

«Годы работы в "Вольге" стали для меня ярким и важным этапом, это очень серьезный опыт. Проекты, которые мы выпускали, привели в кинотеатры миллионы зрителей, им принадлежит множество кассовых рекордов. Я хочу выразить благодарность руководству компании за доверие, коллегам – за профессионализм, и желаю “Вольге” успехов в будущем!», – добавил сам Сычев.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вольга»