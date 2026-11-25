Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с цифрами выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим приключенческую фантастику ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (AK), исторический документально-игровой проект АЛЕКСАНДР I (CP) и мультфильм ДВОРНЯШКА (VLG).

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ показали абсолютный рекорд по предпродажам за всю историю рубрики за пределами новогодних праздников. В рассматриваемой временной точке новинка освоила 101,1 млн. Это заметно превосходит предпродажи самых успешных голливудских релизов, выходивших в России в официальный прокат после ухода мейджоров: ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (28,4 млн рублей, стартовые сборы – 538,9 млн), МАЙКЛ (26,1 млн рублей, стартовые сборы – 316,3 млн) и ДЖОН УИК 4 (21,2 млн рублей, стартовые сборы – 302,5 млн). Позади остались и все самые востребованные отечественные блокбастеры последнего времени. Привидем данные тех из них, что выходили в рамках стандартных четырехдневных уикендов: ВЫЗОВ (49,2 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн), СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (45 млн рублей, стартовые сборы – 671,5 млн), МАСТЕР И МАРГАРИТА (35,1 млн рублей, стартовые сборы – 417,9 млн).



Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ 101,134 ВЫЗОВ 49,357 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 45,012 МАСТЕР И МАРГАРИТА 35,116 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 28,368 МАЙКЛ 26,117 ДЖОН УИК 4 21,158

Новая глава документально-игрового цикла «Русь» АЛЕКСАНДР I предварительно заработала 1,4 млн рублей. Картина заметно уступила первой части, ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), но в то же время превзошла ЕКАТЕРИНУ ВЕЛИКУЮ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 37,7 млн) и ИМПЕРАТРИЦ (771,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР 2,637 АЛЕКСАНДР I 1,380 ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ 1,210 ИМПЕРАТРИЦЫ 0,771

Предварительные продажи анимации ДВОРНЯШКА составили 310,3 тысячи рублей. Новинка проиграла другим мультфильмам «Вольги», ЗВЕРОЛЮЦИЯ (626,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 29,5 млн), ЗВЕРОПОИСК (554,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,5 млн) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), но обошла проекты ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (216,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (211,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ЗВЕРОЛЮЦИЯ 626,6 ЗВЕРОПОИСК 554,4 ЗВЕРОГОНЩИКИ 354,8 ДВОРНЯШКА 310,3 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ 289,7 ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО 216,5 ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 211,5

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ

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25.11.2026 Автор: Никита Никитин