Предпродажи уикенда: «Голодные игры: Рассвет жатвы» еще до старта собрали более 100 млн рублей
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с цифрами выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим приключенческую фантастику ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (AK), исторический документально-игровой проект АЛЕКСАНДР I (CP) и мультфильм ДВОРНЯШКА (VLG).
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ показали абсолютный рекорд по предпродажам за всю историю рубрики за пределами новогодних праздников. В рассматриваемой временной точке новинка освоила 101,1 млн. Это заметно превосходит предпродажи самых успешных голливудских релизов, выходивших в России в официальный прокат после ухода мейджоров: ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (28,4 млн рублей, стартовые сборы – 538,9 млн), МАЙКЛ (26,1 млн рублей, стартовые сборы – 316,3 млн) и ДЖОН УИК 4 (21,2 млн рублей, стартовые сборы – 302,5 млн). Позади остались и все самые востребованные отечественные блокбастеры последнего времени. Привидем данные тех из них, что выходили в рамках стандартных четырехдневных уикендов: ВЫЗОВ (49,2 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн), СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (45 млн рублей, стартовые сборы – 671,5 млн), МАСТЕР И МАРГАРИТА (35,1 млн рублей, стартовые сборы – 417,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ
|101,134
|ВЫЗОВ
|49,357
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|45,012
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|35,116
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|28,368
|МАЙКЛ
|26,117
|ДЖОН УИК 4
|21,158
Новая глава документально-игрового цикла «Русь» АЛЕКСАНДР I предварительно заработала 1,4 млн рублей. Картина заметно уступила первой части, ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), но в то же время превзошла ЕКАТЕРИНУ ВЕЛИКУЮ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 37,7 млн) и ИМПЕРАТРИЦ (771,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|2,637
|АЛЕКСАНДР I
|1,380
|ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
|1,210
|ИМПЕРАТРИЦЫ
|0,771
Предварительные продажи анимации ДВОРНЯШКА составили 310,3 тысячи рублей. Новинка проиграла другим мультфильмам «Вольги», ЗВЕРОЛЮЦИЯ (626,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 29,5 млн), ЗВЕРОПОИСК (554,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,5 млн) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), но обошла проекты ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (216,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (211,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЗВЕРОЛЮЦИЯ
|626,6
|ЗВЕРОПОИСК
|554,4
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|354,8
|ДВОРНЯШКА
|310,3
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ
|289,7
|ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
|216,5
|ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
|211,5
Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ
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25.11.2026 Автор: Никита Никитин