Организация в течение пяти дней представит положения, которые требуют исправлений

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила Государственной Думе доработать законопроект о квотировании – ожидается, что организация в течение пяти дней представит положения, которые требуют исправлений.

В документе отмечается, что Ассоциация разделяет цель поддержки национальной кинематографии, однако полагает, что законопроект в предложенной редакции не обеспечивает ее достижения по следующим основаниям:

• Кинотеатральный рынок так и не восстановился после 2022 года. Число зрителей почти вдвое ниже, чем в 2019-м. Крупнейшие сети работают с отрицательным или почти нулевым собственным капиталом, а в низкий сезон выручки от продажи билетов не хватает, чтобы покрыть расходы на показы.

• Отчисления в размере 10% от кассовых сборов фактически становятся обязательным платежом, похожим на налог, но вводятся не через Налоговый кодекс. При этом платить должны только участники кинотеатрального рынка – кинотеатры и прокатчики. Телевидение и онлайн-кинотеатры от этих отчислений освобождаются.

• Из-за компенсационного платежа в 2026 году кинотеатры могли бы лишиться 70% иностранных фильмов – 347 из 494 картин, получивших прокатные удостоверения Минкультуры. Для 34 из 47 российских прокатных компаний (72%) работа на рынке стала бы экономически невыгодной. Среди них есть и компании, выпускающие российское кино. Таким образом, ограничения на иностранные фильмы в первую очередь ударят по российскому кинобизнесу.

• Квоты предлагается утверждать за 90 дней до начала их действия, без учёта дней недели и сезонности. По мнению АВК, такая система несовместима с работой коммерческих кинотеатров, которые закупают права на фильмы за счёт частных инвестиций и планируют прокат исходя из рыночного спроса. При этом ограничения затронут только кинотеатры, но не другие площадки публичного показа.

• По оценке, поступления от новых платежей на развитие кинематографии не превысят 1 млрд рублей в год. В то же время закрытие 20% коммерческих кинотеатров, по прогнозу АВК, может привести к сокращению кассовых сборов примерно на 9,6 млрд рублей. Из этой суммы 7,4 млрд рублей придётся на российские фильмы.

• Дополнительные расходы из-за выхода иностранного кино на российский рынок лягут только на кинотеатры и прокатчиков. Онлайн-платформы и телевидение платить не будут. При этом бюджет может ежегодно недополучать 2–2,5 млрд рублей НДС – это больше, чем предполагаемые поступления от новых платежей.

• Законопроект вводит дополнительные ограничения, хотя допуск иностранных фильмов к показу и проверка их соответствия традиционным ценностям уже осуществляются при выдаче прокатного удостоверения. Поэтому новые меры считают избыточными: они затрагивают только кинотеатры, не распространяясь на телевидение и интернет.

Фото: Magnific