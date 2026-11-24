Новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года

В Государственной Думе подготовили законопроект о квотировании иностранного кино в России. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии».

Согласно тексту законопроекта, в течение года будут устанавливаться специальные квоты для национального кино. В эти периоды показ зарубежных картин окажется ограничен либо кинотеатрам придётся отводить им минимальную долю сеансов. Общая продолжительность таких периодов не должна превышать половины дней квартала и, как указано в документе, составит около 45 дней. График квотирования планируется утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием российских организаций кинематографии. При этом условия ранее заключённых договоров на показ иностранных фильмов в эти даты предлагается признавать ничтожными.

Законопроект также предусматривает компенсационный платёж за получение прокатного удостоверения: 5 млн рублей для иностранного игрового фильма и 3 млн рублей для анимационного. От уплаты освободят картины из стран ЕАЭС, лауреатов кинофестивалей из утверждённого правительством перечня, а также фильмы, обнародованные до 1993 года. Без внесения платежа прокатное удостоверение выдаваться не будет. Средства планируется направлять на мониторинг расписания кинотеатров.

Кроме того, владельцы прокатных удостоверений на иностранные фильмы должны будут ежеквартально перечислять 10% от кассовых сборов своих картин в российских кинотеатрах на развитие отечественной кинематографии.

За нарушение правил квотирования предлагается установить административную ответственность. Предполагается, что новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Фото: Magnific