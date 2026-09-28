Законопроект об освобождении от НДС для ИП в сфере кино внесен на рассмотрение Госдумы

Автором инициативы выступил депутат Станислав Наумов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от НДС индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства. Сейчас такая льгота действует только для организаций – юридических лиц.

Речь идет о специалистах, которые работают над созданием фильмов как ИП: сценаристах, режиссерах, операторах, актерах, монтажерах, композиторах, художниках, звукорежиссерах и других участниках производства. Также льгота может распространяться на ИП, предоставляющих кинооборудование и павильоны, занимающихся пошивом костюмов, созданием декораций, грима, реквизита и спецэффектов.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Станислав Наумов. По оценкам участников рынка, около 80% специалистов, непосредственно занятых в кинопроизводстве, работают как индивидуальные предприниматели. Создатели законопроекта рассчитывают, что изменение позволит снизить себестоимость производства национальных фильмов и создать условия для развития российской кинематографии.

Необходимость изменений связывают с налоговой реформой. С 2026 года порог дохода для ИП на УСН, после которого возникает обязанность платить НДС, снизился с 60 млн до 20 млн рублей. В результате платить налог стало необходимо большему числу предпринимателей, работающих в кинопроизводстве.

При этом предлагаемая льгота будет распространяться на работы и услуги по производству кинопродукции, имеющей удостоверение национального фильма.

Фото: Magnific