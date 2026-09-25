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Предварительная касса четверга: «Девятая планета» вырвалась в лидеры

Автор: Георгий Романов

25 сентября 2026

«Вышка 2» стартовала с второй строчки

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP). Отечественная новинка заработала в первый день проката 18,4 млн рублей (51,6 тысяч зрителей). При сохранении текущей динамики итоговый результат уикенда может составить около 120-130 млн рублей.

Вторую строчку чарта занял американский survival-триллер ВЫШКА 2 (CAO) с результатом в 14,6 млн рублей (36,4 тысячи зрителей). Подобный старт позволяет картине рассчитывать на 70-90 млн рублей по итогу недели.

Пятое место таблицы заняла российская историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (NKI). В первый день проката фильм заработал 3,9 млн рублей, что может вылиться в результат в районе 25-30 млн рублей. 

Чуть больше 700 тысяч рублей в четверг записал на свой счет тайский хоррор ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (WP), что позволило ему попасть в топ-10 чарта. Скорее всего, к концу недели, в копилке фильма окажется 3-5 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

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