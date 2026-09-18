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Предварительная касса четверга: перевыпуск «Сумерек» уверенно возглавил прокат

Автор: БК

18 сентября 2026

Вторая строчка чарта досталась семейной ленте «Как Иван в сказку попал»

Согласно предварительным данным, лидером четверга с большим отрывом стал перевыпуск фильма Кэтрин Хардвик СУМЕРКИ (KAP). Проект заработал порядка 40,5 млн рублей (75,5 тысяч зрителей), что можно объяснить сильным фанатским фактором. Скорее всего, к концу уикенда в копилке фильма окажется около 100-120 млн рублей.

Со второй строчки официального проката стартовала самая амбициозная новинка уикенда – семейный релиз Алексея Нужного КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP). В первый день проката фильм освоил примерно 12,3 млн рублей (36,3 тысячи зрителей), что благодаря высокому семейному множителю должно вылиться в 150-200 млн рублей за четыре дня проката.

На третьем месте таблицы расположился американский боевик КУРЬЕР (AK) с Аланом Ричсоном, записавший на свой счет чуть больше 4 млн рублей. Подобный старт позволяет новинке рассчитывать на 20-25 млн рублей по итогу всего уикенда.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ

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