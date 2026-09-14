Предварительная касса уикенда: «Хитрый койот» стал лучшей новинкой

«Колобок» разменивает миллиард

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал американский релиз ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO). Фильм с Джоном Синой и Уиллом Форте освоил за четыре дня проката порядка 36,3 млн рублей (73,4 тысячи зрителей), уступив в таблице только релизу альтернативного проката ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ.

В районе 23,5 млн рублей в свой шестой уикенд заработала отечественная картина ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK), что позволило ей достичь престижной отметки в 1 млрд. До этого в 2026 году подобный результат покорился всего пяти фильмам.

Историческая драма Алексея Пиманова ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK) начала прокат с пятого места таблицы. Новинка заработала около 22 млн рублей (46,5 тысячи зрителей).

Строчкой ниже расположился корейский фантастический боевик НАДЕЖДА (WP) с 21 млн рублей на своем счету.

Также в топ-10 пробился отечественный мультфильм КРАЙ ЧУДЕС (VLG), сумевший пополнить свою копилку в стартовый уикенд примерно на 12,5 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ