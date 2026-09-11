top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»

Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»

Автор: БК

11 сентября 2026

Бронза досталась корейской «Надежде»

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал американский семейный релиз ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO), расположившийся на второй строчке чарта с 3,2 млн рублей (7 тысяч зрителей). Проект уступил только пиратским релизам во главе с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ. Благодаря высокому множителю уикенда на счету картины к концу недели может оказаться порядка 35–45 млн.

Бронза досталась корейскому фантастическому боевику НАДЕЖДА (WP). Фильм из программы Каннского кинофестиваля смог положить в свою копилку 3,1 млн рублей (5,9 тысячи зрителей) и претендует на 20–25 млн по итогу уикенда.

Четвертое место досталось исторической драме ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK). Последняя режиссерская работа Алексея Пиманова смогла собрать 2,8 млн рублей (6,9 тысячи зрителей) и также претендует на 20–25 млн по итогу уикенда.

Новый фильм Пола Гринграсса ВОССТАВШИЙ (PRD) с Эндрю Гарфилдом стартовал с восьмого места с результатом примерно 1,1 млн рублей. К вечеру воскресенья сборы картины могут достичь 7–9 млн.

Строчкой ниже расположилась отечественная комедия МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (VLG), освоившая чуть больше 1 млн рублей в премьерный четверг. Это может дать 7-8 млн за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрекает скорую остановку пиратского кинопроката
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 года
Подробнее
Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в Австрии
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» впервые обошла «Человека-паука» на уикенде во всем мире
Подробнее
Дмитрий Киселев снимет фильм про Урфина Джюса
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы во главе с «Человеком-пауком»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» продолжает доминировать в прокате
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы уже месяц на вершине
Подробнее
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года
Подробнее
«Кинопоиск» станет основной ТВ-платформой оператора «Билайн»
Подробнее
Американская касса: почти рекордное лето
Подробнее
Касса России: «Бегущая» с Галь Гадот стартовала с пятой строчки
Подробнее
Кейн Парсонс снимет сиквел «Закулисья реальности»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Соавторы» 
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Охота на императора»
Подробнее
ИРИ начал прием заявок на конкурс детского контента
Подробнее
Предпродажи уикенда: в гонке новинок всех опередил «Хитрый Койот»
Подробнее