Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»

Бронза досталась корейской «Надежде»

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал американский семейный релиз ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO), расположившийся на второй строчке чарта с 3,2 млн рублей (7 тысяч зрителей). Проект уступил только пиратским релизам во главе с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ. Благодаря высокому множителю уикенда на счету картины к концу недели может оказаться порядка 35–45 млн.

Бронза досталась корейскому фантастическому боевику НАДЕЖДА (WP). Фильм из программы Каннского кинофестиваля смог положить в свою копилку 3,1 млн рублей (5,9 тысячи зрителей) и претендует на 20–25 млн по итогу уикенда.

Четвертое место досталось исторической драме ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK). Последняя режиссерская работа Алексея Пиманова смогла собрать 2,8 млн рублей (6,9 тысячи зрителей) и также претендует на 20–25 млн по итогу уикенда.

Новый фильм Пола Гринграсса ВОССТАВШИЙ (PRD) с Эндрю Гарфилдом стартовал с восьмого места с результатом примерно 1,1 млн рублей. К вечеру воскресенья сборы картины могут достичь 7–9 млн.

Строчкой ниже расположилась отечественная комедия МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (VLG), освоившая чуть больше 1 млн рублей в премьерный четверг. Это может дать 7-8 млн за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ