Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы во главе с «Человеком-пауком»

В первую десятку попали сразу пять новинок

Согласно предварительным данным, первую строчку продолжил удерживать кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. К концу недели релиз альтернативного проката должен пополнить свою кассу еще примерно на 300 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стал американский триллер БЕГУЩАЯ (VLG), начавший свой прокат с пятого места в таблице. Заработанные им 3,1 млн рублей (6 тысяч зрителей) должны будут дать около 16-20 млн рублей к вечеру воскресенья.

Биографический проект ТОНИ (AOF) занял шестую строчку чарта с результатом около 2,3 млн рублей (3,6 тысяч зрителей). Подобные цифры позволяют фильму рассчитывать на результат в районе 13-16 млн рублей за четыре дня проката.

Строчкой ниже расположилась отечественная комедия НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO) с Сергеем Безруковым в главной роли, заработавшая 1,85 млн рублей. К концу уикенда должен освоить порядка 10-13 млн рублей.

Триллер СЫГРАТЬ В ЯЩИК (PRD) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Евой Грин стартовал с восьмого места. Новинка положила свою копилку около 1,6 млн рублей, что должно обеспечить ей около 10 млн рублей к концу недели.

Также в десятку лучших попал семейный релиз МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK), заработав 1,5 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю проект может завершить уикенд с результатом в районе 15-22 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ