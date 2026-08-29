DEEP запускает собственный онлайн-кинотеатр

Платформа начнет свою работу 4 сентября

В России станет на одну видеоплатформу больше – уже 4 сентября DEEP запустит собственный онлайн-кинотеатр с доступом к лицензированному компанией азиатскому контенту. Об этом объявил директор по контенту и маркетингу DEEP Евгений Краснов на фестивале «ГикКон» в Екатеринбурге.

Каталог сервиса будет насчитывать более 360 тайтлов – около 3 700 часов и 7 800 эпизодов аниме, дунхуа и дорам. На старте пользователям будут доступны текущие онгоинги: каждую неделю платформа будет пополняться примерно 14 новыми эпизодами, а до конца 2026 года в библиотеку добавят еще более 3 тыс эпизодов ранее вышедших шоу.

Помимо этого, зрителям будут доступны разные варианты локализации (дубляж DEEP и озвучки от студий AniLibria, Flarrow Films, «Дубляжная», AniStar, Jaskier, NDA STUDIO Александра Гаврилина, Amber), а также оригинальные дорожки с русскими субтитрами.

Одновременно с запуском веб-версии дебютирует приложение для Android. Версии для iOS и Smart TV, в свою очередь, находятся в разработке.

Напомним, что DEEP приобретает права на распространение, занимается локализацией и продвижением сериалов, кино и анимации. В числе проектов, которые компания привезла в Россию – «Атака титанов», «Ателье колдовских колпаков», «Гачиакута», «Синяя тюрьма: Блю Лок», «Призрак в доспехах», «О моём перерождении в слизь» и многое другое.