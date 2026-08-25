Фестиваль «Одна шестая» представил конкурсную программу и жюри
Смотр пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября
Стала известна конкурсная программа V Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября.
В нее вошли игровые и документальные дебюты из России, Италии, Франции, Польши, Японии, Индии, Таиланда, Бельгии, Нидерландов, Хорватии, Сингапура, Израиля и других стран.
Игровой конкурс оценит жюри, в состав которого вошли ведущий продюсер специальных проектов телеканала ТНТ Екатерина Фоменкова, кастинг-директор и вице-президент Гильдии кастинг-директоров России Анна Кеворкова, продюсер Люся Дадальян, режиссер и продюсер Аблайхан Ашимов, а также оператор Сергей Астахов.
Победителей в секции документальных дебютов выберут продюсер направления документального кино онлайн-кинотеатра Wink Кирилл Ашумов, режиссер и продюсер Сергей Катьер, а также звукорежиссер Михаил Огоньков.
Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.
Конкурс игрового кино
Национальный конкурс
• МОТЫЛЬКИ, реж. Геля Станкевич (Россия)
• ТРУДНЫЕ ПАПЫ, реж. Светлана Самошина (Россия)
• АСТЕРОИД-77F, реж. Владислав Дикарев (Россия)
• СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, реж. Никита Давыдов (Россия)
• МЕЩЕРА, реж. Владислава Найденова (Россия)
• ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко (Россия)
• ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, реж. Артем Дубра (Россия)
Международный конкурс
• ПРОПАВШАЯ АРАБЕЛЛА, реж. Каролина Кавалли (Италия)
• ДА БУДЕТ ВОЛЯ ЕЁ, реж. Джулия Ковальски (Польша)
• ПОТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ, реж. Акио Фудзимото (Япония, Франция, Малайзия, Германия)
• 4 ТИГРА, реж. Хом Конгкиат Хомсири (Таиланд)
• МЕЧТАТЕЛИ ИЗ ТРУЩОБ, реж. Нирадж Гхайван (Индия)
• БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ, реж. Мартин Дарондо, Бертран Усклат (Франция)
Конкурс документального кино
Национальный конкурс
• БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА, реж. Сергей Петрига (Россия)
• СТАРЫЙ ДОМ, реж. Любовь Корлыханова (Россия)
• СОТВОРЕНИЕ, реж. Константин Пессяников (Россия)
• ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЛАСТОЧКИ, реж. Катрина Романова (Россия)
• ПИРУЭТ, реж. Татьяна Лиманова (Россия)
• ВЕЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ, реж. SF9987ND (Россия)
Международный конкурс
• ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, реж. Маржолин Принс (Бельгия, Нидерланды, Франция)
• О КОТАХ И ЛЮДЯХ, реж. Сунчица Ана Велдич (Хорватия)
• КОДА, реж. Жак Мин (Сингапур)
• ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИЙ, реж. Клаудия Белласи, Маркус Штайнер Эндер (Испания)
• ДЕВОЧКА, ЖЕНЩИНА, реж. Элла Армони (Израиль)
• Я ЗАЖГЛА ОГОНЬ!, реж. Валерия Лемешевская (Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан)
Конкурс анимационных дебютов
• «Глупая собака»
• «В животе змеи»
• «Медные тревоги»
• «На прогулке»
• «По контуру»
• «Фондю»
• «Ластик»
• «Рисование»
• «Шуфи»
• «Одно последнее желание»
• «Железяка»
• «Самурай Кэнбу: жить настоящим»
Фото: кадр из фильма ТРУДНЫЕ ПАПЫ