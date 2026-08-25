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Фестиваль «Одна шестая» представил конкурсную программу и жюри

Автор: БК

25 августа 2026

Смотр пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября

Стала известна конкурсная программа V Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября.

В нее вошли игровые и документальные дебюты из России, Италии, Франции, Польши, Японии, Индии, Таиланда, Бельгии, Нидерландов, Хорватии, Сингапура, Израиля и других стран. 

Игровой конкурс оценит жюри, в состав которого вошли ведущий продюсер специальных проектов телеканала ТНТ Екатерина Фоменкова, кастинг-директор и вице-президент Гильдии кастинг-директоров России Анна Кеворкова, продюсер Люся Дадальян, режиссер и продюсер Аблайхан Ашимов, а также оператор Сергей Астахов.

Победителей в секции документальных дебютов выберут продюсер направления документального кино онлайн-кинотеатра Wink Кирилл Ашумов, режиссер и продюсер Сергей Катьер, а также звукорежиссер Михаил Огоньков.

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.

Конкурс игрового кино

Национальный конкурс
МОТЫЛЬКИ, реж. Геля Станкевич (Россия)
ТРУДНЫЕ ПАПЫ, реж. Светлана Самошина (Россия)
АСТЕРОИД-77F, реж. Владислав Дикарев (Россия)
СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, реж. Никита Давыдов (Россия)
МЕЩЕРА, реж. Владислава Найденова (Россия)
ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко (Россия)
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, реж. Артем Дубра (Россия)

Международный конкурс
ПРОПАВШАЯ АРАБЕЛЛА, реж. Каролина Кавалли (Италия)
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ЕЁ, реж. Джулия Ковальски (Польша)
ПОТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ, реж. Акио Фудзимото (Япония, Франция, Малайзия, Германия)
4 ТИГРА, реж. Хом Конгкиат Хомсири (Таиланд)
МЕЧТАТЕЛИ ИЗ ТРУЩОБ, реж. Нирадж Гхайван (Индия)
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ, реж. Мартин Дарондо, Бертран Усклат (Франция)

Конкурс документального кино

Национальный конкурс
БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА, реж. Сергей Петрига (Россия)
СТАРЫЙ ДОМ, реж. Любовь Корлыханова (Россия)
СОТВОРЕНИЕ, реж. Константин Пессяников (Россия)
ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЛАСТОЧКИ, реж. Катрина Романова (Россия)
ПИРУЭТ, реж. Татьяна Лиманова (Россия)
ВЕЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ, реж. SF9987ND (Россия)

Международный конкурс
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, реж. Маржолин Принс (Бельгия, Нидерланды, Франция)
О КОТАХ И ЛЮДЯХ, реж. Сунчица Ана Велдич (Хорватия)
КОДА, реж. Жак Мин (Сингапур)
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИЙ, реж. Клаудия Белласи, Маркус Штайнер Эндер (Испания)
ДЕВОЧКА, ЖЕНЩИНА, реж. Элла Армони (Израиль)
Я ЗАЖГЛА ОГОНЬ!, реж. Валерия Лемешевская (Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан)

Конкурс анимационных дебютов
• «Глупая собака»
• «В животе змеи»
• «Медные тревоги»
• «На прогулке»
• «По контуру»
• «Фондю»
• «Ластик»
• «Рисование»
• «Шуфи»
• «Одно последнее желание»
• «Железяка»
• «Самурай Кэнбу: жить настоящим»

Фото: кадр из фильма ТРУДНЫЕ ПАПЫ

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