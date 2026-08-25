Фестиваль «Одна шестая» представил конкурсную программу и жюри

Смотр пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября

Стала известна конкурсная программа V Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября.

В нее вошли игровые и документальные дебюты из России, Италии, Франции, Польши, Японии, Индии, Таиланда, Бельгии, Нидерландов, Хорватии, Сингапура, Израиля и других стран.

Игровой конкурс оценит жюри, в состав которого вошли ведущий продюсер специальных проектов телеканала ТНТ Екатерина Фоменкова, кастинг-директор и вице-президент Гильдии кастинг-директоров России Анна Кеворкова, продюсер Люся Дадальян, режиссер и продюсер Аблайхан Ашимов, а также оператор Сергей Астахов.

Победителей в секции документальных дебютов выберут продюсер направления документального кино онлайн-кинотеатра Wink Кирилл Ашумов, режиссер и продюсер Сергей Катьер, а также звукорежиссер Михаил Огоньков.

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.

Конкурс игрового кино

Национальный конкурс

• МОТЫЛЬКИ, реж. Геля Станкевич (Россия)

• ТРУДНЫЕ ПАПЫ, реж. Светлана Самошина (Россия)

• АСТЕРОИД-77F, реж. Владислав Дикарев (Россия)

• СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, реж. Никита Давыдов (Россия)

• МЕЩЕРА, реж. Владислава Найденова (Россия)

• ДРУГОЙ МИР, реж. Николай Коваленко (Россия)

• ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, реж. Артем Дубра (Россия)

Международный конкурс

• ПРОПАВШАЯ АРАБЕЛЛА, реж. Каролина Кавалли (Италия)

• ДА БУДЕТ ВОЛЯ ЕЁ, реж. Джулия Ковальски (Польша)

• ПОТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ, реж. Акио Фудзимото (Япония, Франция, Малайзия, Германия)

• 4 ТИГРА, реж. Хом Конгкиат Хомсири (Таиланд)

• МЕЧТАТЕЛИ ИЗ ТРУЩОБ, реж. Нирадж Гхайван (Индия)

• БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ, реж. Мартин Дарондо, Бертран Усклат (Франция)

Конкурс документального кино

Национальный конкурс

• БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА, реж. Сергей Петрига (Россия)

• СТАРЫЙ ДОМ, реж. Любовь Корлыханова (Россия)

• СОТВОРЕНИЕ, реж. Константин Пессяников (Россия)

• ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЛАСТОЧКИ, реж. Катрина Романова (Россия)

• ПИРУЭТ, реж. Татьяна Лиманова (Россия)

• ВЕЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ, реж. SF9987ND (Россия)

Международный конкурс

• ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, реж. Маржолин Принс (Бельгия, Нидерланды, Франция)

• О КОТАХ И ЛЮДЯХ, реж. Сунчица Ана Велдич (Хорватия)

• КОДА, реж. Жак Мин (Сингапур)

• ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИЙ, реж. Клаудия Белласи, Маркус Штайнер Эндер (Испания)

• ДЕВОЧКА, ЖЕНЩИНА, реж. Элла Армони (Израиль)

• Я ЗАЖГЛА ОГОНЬ!, реж. Валерия Лемешевская (Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан)

Конкурс анимационных дебютов

• «Глупая собака»

• «В животе змеи»

• «Медные тревоги»

• «На прогулке»

• «По контуру»

• «Фондю»

• «Ластик»

• «Рисование»

• «Шуфи»

• «Одно последнее желание»

• «Железяка»

• «Самурай Кэнбу: жить настоящим»

Фото: кадр из фильма ТРУДНЫЕ ПАПЫ