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Доходы онлайн-пиратов в первом полугодии 2026 года выросли до $17,3 млн

Автор: БК

19 августа 2026

Трафик на пиратские порталы, в свою очередь, увеличился на 5,7%

 Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, подвела итоги первого полугодия 2026 года по онлайн-пиратству в Рунете.

Согласно ему, доходы пиратов впервые за долгое время показали положительную динамику: они выросли до $17,3 млн (+4,2%). Главной причиной стало увеличение аудитории нелегальных ресурсов: трафик на пиратские порталы увеличился на 5,7%, при этом средняя стоимость тысячи рекламных показов (CPM) практически не изменилась. Эксперты связывают рост посещаемости прежде всего со спросом на зарубежные фильмы и сериалы, которые не представлены на легальных cтриминговых платформах.

Доля кинопремьер, обнаруженных в пиратских базах, в первом полугодии 2026 года снизилась до 38%. Аналитики F6 проверили 255 прокатных релизов. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года в сеть попадало более 52% премьер, а за аналогичный период 2024-го – около 48%. Зарубежные релизы по-прежнему значительно чаще оказываются в нелегальном доступе: в первой половине 2026 года в сеть попало около 57% зарубежных премьер против 10% российских. Годом ранее показатели составляли около 70% и 15% соответственно. Всего с октября 2023 года – момента, когда F6 совместно с БК Медиа начала готовить рубрику «Уже в сети» – аналитики проверили 1583 кинопрокатные премьеры, из них около 46% были обнаружены в пиратских базах.

При этом блокировка пиратских площадок не приводит к исчезновению контента: владельцы ресурсов регистрируют новые домены и создают зеркала. F6 также зафиксировала развитие инфраструктуры видеобалансеров – по оценке компании, они обеспечивают пиратским видеоконтентом до 90% нелегальных онлайн-кинотеатров.

Нелегальные сервисы также активно используют чужие бренды для маскировки – в частности, в апреле был зафиксирован всплеск ресурсов, в доменных именах которых фигурируют названия крупных онлайн-кинотеатров. В июне же специалисты F6 обнаружили пиратские сайты, которые начали использовать визуальную айдентику крупной социальной сети, мимикрируя под инфраструктуру популярного российского видеохостинга.

Фото: Magnific 

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