Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе
Сериальный чарт возглавила фантастика «Укрытие»
По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в августе 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место в полнометражном чарте занял кинокомикс Marvel и Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Серебро ушло еще одному кинопрокатному хиту – блокбастеру Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Третья строчка досталась комедии ПРИГЛАШЕНИЕ с Оливией Уайлд, Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном.
На четвертом месте оказалась фантастика ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ с Джошем Хатчерсоном и Денисом Куэйдом, которая была легально доступна в России онлайн. Пятерку замкнул боевик МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом.
Пиратский чарт самых популярных сериалов в августе возглавила фантастика «Укрытие», которая в прошлом месяце занимала третью строчку. В тройке лидеров также оказались триллер «Мыс страха» и детективный триллер Okko «Фейк».
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в августе 2026 года
1. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ / Spider-Man: Brand New Day
2. ОДИССЕЯ / The Odyssey
3. ПРИГЛАШЕНИЕ / The Invite
4. ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ / Signal One
5. МЯТЕЖ / Mutiny
6. ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО / Evil Dead Burn
7. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ / Balandrau: Where the Fierce Wind Blew
8. СУПЕРГЕРЛ / Supergirl
9. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ / Lucky Strike
10. СОУЛМ8ЙТ / Soulm8te
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в августе 2026 года
1. «Укрытие» / Silo
2. «Мыс страха» / Cape Fear
3. «Фейк»
4. «Шугар» / Sugar
5. «Лаки» / Lucky
6. «Коп-звезда»
7. «Джек Ричер» / Reacher
8. «Фонари» / Lanterns
9. «Вместе до конца» / Ride or Die
10. «1670» / 1670
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Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ