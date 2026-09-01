top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе

Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе

Автор: Илья Кувшинов

1 сентября 2026

Сериальный чарт возглавила фантастика «Укрытие»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в августе 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял кинокомикс Marvel и Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Серебро ушло еще одному кинопрокатному хиту – блокбастеру Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Третья строчка досталась комедии ПРИГЛАШЕНИЕ с Оливией Уайлд, Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном.

На четвертом месте оказалась фантастика ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ с Джошем Хатчерсоном и Денисом Куэйдом, которая была легально доступна в России онлайн. Пятерку замкнул боевик МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом. 

Пиратский чарт самых популярных сериалов в августе возглавила фантастика «Укрытие», которая в прошлом месяце занимала третью строчку. В тройке лидеров также оказались триллер «Мыс страха» и детективный триллер Okko «Фейк».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в августе 2026 года 
1. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ / Spider-Man: Brand New Day 
2. ОДИССЕЯ / The Odyssey 
3. ПРИГЛАШЕНИЕ / The Invite 
4. ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ / Signal One 
5. МЯТЕЖ / Mutiny 
6. ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО / Evil Dead Burn 
7. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ / Balandrau: Where the Fierce Wind Blew 
8. СУПЕРГЕРЛ / Supergirl 
9. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ / Lucky Strike 
10. СОУЛМ8ЙТ / Soulm8te 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в августе 2026 года
1. «Укрытие» / Silo 
2. «Мыс страха» / Cape Fear 
3. «Фейк»
4. «Шугар» / Sugar 
5. «Лаки» / Lucky 
6. «Коп-звезда» 
7. «Джек Ричер» / Reacher 
8. «Фонари» / Lanterns 
9. «Вместе до конца» / Ride or Die 
10. «1670» / 1670 

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 августа
Подробнее
DEEP запускает собственный онлайн-кинотеатр
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» вновь на первой строчке
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
Официальная касса России: богатырский Человек-паук
Подробнее
Американская касса: новый фильм Ридли Скотта проваливается в прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: новый «Человек-паук» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 августа 2026 года
Подробнее
В России появится микродрама из видеосообщений в формате «кружков»
Подробнее
Зампред комитета по культуре Госдумы призвала МВД проверить пиратский прокат
Подробнее
Очень «сарафанные» дела: как соцсети влияют сегодня на судьбы фильмов
Подробнее
Петр Буслов готовит приквел «Бумера»
Подробнее
Предпродажи уикенда: новый «Лунтик» поднялся выше всех
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Санкт-Петербургский питчинг дебютантов представил шорт-лист и экспертный состав
Подробнее
В Москве состоялась премьера второго сезона комедии «Олдскул»
Подробнее
Кирилл Соколов снимет анимационный байопик об океанологе Славе Курилове
Подробнее
ММНК-2026: сессия «От бума к спаду: сериалы теряют позиции»
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее

Новости по теме

Зампред комитета по культуре Госдумы призвала МВД проверить пиратский прокат
Подробнее
Доходы онлайн-пиратов в первом полугодии 2026 года выросли до $17,3 млн
Подробнее
«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле
Подробнее
«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне
Подробнее
«Мортал Комбат 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в мае
Подробнее