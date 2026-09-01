Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе

Сериальный чарт возглавила фантастика «Укрытие»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в августе 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял кинокомикс Marvel и Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Серебро ушло еще одному кинопрокатному хиту – блокбастеру Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Третья строчка досталась комедии ПРИГЛАШЕНИЕ с Оливией Уайлд, Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном.

На четвертом месте оказалась фантастика ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ с Джошем Хатчерсоном и Денисом Куэйдом, которая была легально доступна в России онлайн. Пятерку замкнул боевик МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в августе возглавила фантастика «Укрытие», которая в прошлом месяце занимала третью строчку. В тройке лидеров также оказались триллер «Мыс страха» и детективный триллер Okko «Фейк».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в августе 2026 года

1. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ / Spider-Man: Brand New Day

2. ОДИССЕЯ / The Odyssey

3. ПРИГЛАШЕНИЕ / The Invite

4. ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ / Signal One

5. МЯТЕЖ / Mutiny

6. ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО / Evil Dead Burn

7. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ / Balandrau: Where the Fierce Wind Blew

8. СУПЕРГЕРЛ / Supergirl

9. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ / Lucky Strike

10. СОУЛМ8ЙТ / Soulm8te

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в августе 2026 года

1. «Укрытие» / Silo

2. «Мыс страха» / Cape Fear

3. «Фейк»

4. «Шугар» / Sugar

5. «Лаки» / Lucky

6. «Коп-звезда»

7. «Джек Ричер» / Reacher

8. «Фонари» / Lanterns

9. «Вместе до конца» / Ride or Die

10. «1670» / 1670

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Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ