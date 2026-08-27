ММНК-2026: сессия «От бума к спаду: сериалы теряют позиции»

Сессию «От бума к спаду: сериалы теряют позиции» модерировал Вадим Бакунев, генеральный директор РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН. Спикерами выступили кинорежиссер, сценарист, исполнительный продюсер, креативный консультант, генеральный директор компаний Limecut Studios, Diplomontage Productions Темитайо Адегбойега, сценарист, продюсер, преподаватель Московской школы кино Иван Баранов и продюсер студии Yellow, Black & White и онлайн-кинотеатра Start, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский.

Вадим Бакунев в начале напомнил собравшимся, что бум сериального контента начался в мире в прошлом десятилетии, но к текущему моменту в производстве сериалов наступил неминуемый перегрев и спад. Те же тенденции наблюдаются и на нашем рынке. В связи с этим Сергей Маевский отметил, что сегодня платформы перешли к более тщательному отбору того, что они предлагают зрителю. Каждый стриминг ориентирован на производство наибольшего количества достойных тайтлов, но надо учитывать, что сериалам приходится конкурировать за внимание не только с другими многосерийными проектами, но и множеством альтернатив. Делать из сериалов события с каждым днем все сложнее. Для этого требуется масштабное промо, для чего на помощь сегодня приходит телевидение, которое делит с производителями расходы на производство.

Иван Баранов рассказал, как изменились привычки зрителя при просмотре контента. По его мнению, сегодня публика устала от знакомых сюжетов, поэтому требуется проявлять оригинальность при работе над сценариями. Зрителям нужно предлагать что-то знакомое, но под новым углом. В пример он привел сериалы «Подслушано в Рыбинске» и «Капельник», в которых аудитории предложены одновременно оригинальные и узнаваемые герои и миры. Баранов рассказал, что как автор он пытается бороться с тем, чтобы зритель переключался на телефон во время просмотра, для чего в каждой сцене старается удивлять зрителя. По мнению спикера, не нужно стремиться к универсальности истории. Наоборот, чем история будет нишевее, тем больше она может зацепить зрителя.

Также эксперты сошлись на том, что времена чистых жанров ушли в прошлое, продвижение проектов сегодня усложнилось и прямого жанрового позиционирования сегодня уже не достаточно. Вместо конкретного жанра зритель готов смотреть мультижанровый продукт или переключатся между разными темами. Сегодня потребитель может захотеть смотреть что-то эскаписткое, а завтра - уже что-то узнаваемое и реальное. В то же время важно выполнять обещанное перед зрителем и все же давать ему обещанные эмоции через выполнение жанровых конвенций, будь то комедия или триллер.

Подводя итог, эксперты отметили, что сегодня отрасль сериалов вступила в новый индустриальный этап. В экономике продолжится стагнация, но все же событийные проекты никуда не денутся, просто продакшены прололжат более вдумчиво подходить к производству.

Последним выступил Темитайо Адегбойега, который сейчас работает в Шанхае, обобщил сказанное российскими спикерами. Он подтвердил, что у международного зрителя сегодня огромный выбор, что можно посмотреть. Как производитель с начала года он сам выпустил уже более 20 сериалов. Эксперт не видит проблемы в больших объемах производства, во всем мире число зрителей легального контента продолжает расти, но при этом с каждым днем потребителю требуется все больше времени, чтобы выбрать интересный тайтл. Поэтому представителям индустрии необходимо думать над тем, как именно удерживать интерес аудитории.

27.08.2026 Автор: Никита Никитин