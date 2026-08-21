Вуди Аллен начнет съемки нового фильма в октябре

Сюжет и актерский состав пока не раскрываются

Похоже, Вуди Аллен не планирует останавливаться – по информации El Mundo, 90-летний режиссер приступит к съемкам своего нового фильма в октябре в Мадриде.

Сюжет и актерский состав пока не раскрываются. Проект будет полностью снят в испанской столице, а сам Аллен выступит как в качестве постановщика, так и сценариста.

Грядущий фильм получит значительную государственную поддержку – правительство автономного сообщества Мадрид выделит на производство 1,5 млн евро, такую же сумму предоставит и городской совет города. Общий бюджет оценивается в $12 млн. Согласно условиям соглашения о финансировании, проект должен получить название с обязательным упоминанием Мадрида

Напомним, предыдущей режиссерской работой Аллена стало драмеди ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ, вышедшее в 2023 году. Картина оказалась 50-м полнометражным фильмом в его фильмографии и была полностью снята на французском языке.

Фото: кадр со съемок фильма ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ