Предварительная касса уикенда: «Девятая планета» вновь первая

«Приключения мамонтенка» забрали серебро чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP). Отечественный проект с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум записал на свой счет около 107 млн рублей (205,6 тысяч зрителей), доведя общую кассу до 280 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стал российский мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG). Заработанные за четыре дня проката 98,5 млн рублей (241,8 тысяч зрителей) позволили новинке занять второе место в таблице лучших релизов уикенда.

Бронза чарта досталась сказочной истории ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI). Российская лента освоила чуть больше 75 млн рублей в стартовый уикенд.

Из других новинок уикенда в топ-10 также попал американский фильм ужасов АРАХНИД (CP) с 11 млн рублей в своем активе.



Фото: постер фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА