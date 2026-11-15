Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 ноября 2026 года

Возвращение «Леди Баг и Супер-Кота», «Времена любви» из программы «Окно в Европу» и пара переносов

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил анимационную ленту ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ на 4 февраля 2027 года.

«НМГ Кинопрокат» сдвинул релиз комедии НЕАНДЕРТАЛЕЦ с 28 января 2027 года на 18 ноября 2027 года. Военная драма БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА появится на экранах чуть раньше запланированного – 20 февраля 2027 года вместо 23 февраля.

«Уорлд Пикчерз» поставил на 14 января 2027 года хоррор ОКУЛУС. ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО. Ранее эту дату занимал фильм АСТРАЛ. ДОМИНИОН, который переместился на 28 января 2027 года. Прокатную сетку временно покинула лента THE CURSED LAND, релиз которой был замечен на 3 декабря.

«Леона» выпустит 17 декабря драму ВРЕМЕНА ЛЮБВИ с Алексеем Лукиным и Василиной Юсковец. Картина была удостоена особого упоминания жюри на фестивале «Окно в Европу». Зарубежный триллер НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ с Маккеной Грейс переместился с 3 декабря на 21 января 2027 года.

CoolConnections заявил на 24 ноября документальный фильм РОБЕРТ УИЛСОН: КРАСОТА – В ЗАГАДКЕ.

Фото: кадр из фильма ВРЕМЕНА ЛЮБВИ