Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать

Лучшей официальной новинкой стал перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Затмение»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 08.11.2026 1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

CP 2 1869 176 700 000

$2 163 585 94 543

$1 158 -25,0% 592 200 000

$7 322 864 2 БИТВА МОТОРОВ

CP 5 706 82 600 000

$1 011 387 116 997

$1 433 -32,8% 1 136 500 000

$13 295 508 3 ЧУДО-ЮДО

NMG 3 1363 61 074 675

$747 823 44 809

$549 -55,8% 495 678 436

$6 047 071 4 КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН 1

Whalefall - 1 1 58 137 849

$711 863 58 137 849

$711 863 - 58 137 849

$711 863 5 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

AK 3 1845 54 002 166

$661 224 29 269

$358 -58,2% 463 867 270

$5 658 988 6 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК 2

The Twilight Saga: Eclipse KAP 1 1084 52 615 699

$644 248 48 538

$594 - 57 801 264

$707 742 7 ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ 3

Wicker PVZGL 1 767 42 680 240

$522 594 55 646

$681 - 52 557 108

$643 530 8 ЖИВАЯ КНИГА

AK 1 2091 38 785 648

$474 907 18 549

$227 - 56 623 097

$693 316 9 МОРОЗКО

CP 3 1655 36 800 000

$450 594 22 236

$272 -58,9% 332 200 000

$4 052 702 10 ОТВЕРЖЕННЫЕ

Les Miserables EXP 1 517 14 120 491

$172 897 27 312

$334 - 14 667 193

$179 591 ИТОГО TOP-10: 617 516 768

$7 561 121

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.67 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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