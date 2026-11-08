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Предварительная касса уикенда №45 05.11 - 08.11.2026


Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать

Лучшей официальной новинкой стал перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Затмение»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 08.11.2026
1 CP 2 1869 176 700 000
$2 163 585		 94 543
$1 158		 -25,0% 592 200 000
$7 322 864
2 CP 5 706 82 600 000
$1 011 387		 116 997
$1 433		 -32,8% 1 136 500 000
$13 295 508
3 NMG 3 1363 61 074 675
$747 823		 44 809
$549		 -55,8% 495 678 436
$6 047 071
4 - 1 1 58 137 849
$711 863		 58 137 849
$711 863		 - 58 137 849
$711 863
5 AK 3 1845 54 002 166
$661 224		 29 269
$358		 -58,2% 463 867 270
$5 658 988
6 KAP 1 1084 52 615 699
$644 248		 48 538
$594		 - 57 801 264
$707 742
7 PVZGL 1 767 42 680 240
$522 594		 55 646
$681		 - 52 557 108
$643 530
8 AK 1 2091 38 785 648
$474 907		 18 549
$227		 - 56 623 097
$693 316
9 CP 3 1655 36 800 000
$450 594		 22 236
$272		 -58,9% 332 200 000
$4 052 702
10
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Les Miserables
 EXP 1 517 14 120 491
$172 897		 27 312
$334		 - 14 667 193
$179 591
  ИТОГО TOP-10:   617 516 768
$7 561 121		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.67 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат (Предварительные сборы уикенда 29.10.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
BSD - Фильмер Групп
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
LEO - Леона
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
TRD - Триада Про
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

09.11.2026 Автор: БК