Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать
Лучшей официальной новинкой стал перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Затмение»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 08.11.2026
|1
|CP
|2
|1869
|176 700 000
$2 163 585
|94 543
$1 158
|-25,0%
|592 200 000
$7 322 864
|2
|CP
|5
|706
|82 600 000
$1 011 387
|116 997
$1 433
|-32,8%
|1 136 500 000
$13 295 508
|3
|NMG
|3
|1363
|61 074 675
$747 823
|44 809
$549
|-55,8%
|495 678 436
$6 047 071
|4
|
КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН 1
Whalefall
|-
|1
|1
|58 137 849
$711 863
|58 137 849
$711 863
|-
|58 137 849
$711 863
|5
|AK
|3
|1845
|54 002 166
$661 224
|29 269
$358
|-58,2%
|463 867 270
$5 658 988
|6
|
СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК 2
The Twilight Saga: Eclipse
|KAP
|1
|1084
|52 615 699
$644 248
|48 538
$594
|-
|57 801 264
$707 742
|7
|
ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ 3
Wicker
|PVZGL
|1
|767
|42 680 240
$522 594
|55 646
$681
|-
|52 557 108
$643 530
|8
|AK
|1
|2091
|38 785 648
$474 907
|18 549
$227
|-
|56 623 097
$693 316
|9
|CP
|3
|1655
|36 800 000
$450 594
|22 236
$272
|-58,9%
|332 200 000
$4 052 702
|10
|
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Les Miserables
|EXP
|1
|517
|14 120 491
$172 897
|27 312
$334
|-
|14 667 193
$179 591
|ИТОГО TOP-10:
|617 516 768
$7 561 121
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.67 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат (Предварительные сборы уикенда 29.10.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- BSD - Фильмер Групп
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- COOL - CoolConnections
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- LEO - Леона
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- TRD - Триада Про
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
09.11.2026 Автор: БК