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Предварительная касса уикенда №44 29.10 - 01.11.2026


Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат

Остальные позиции в топ-5 заняли холдоверы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 01.11.2026
1 CP 1 2015 235 700 000
$2 914 554		 116 973
$1 446		 - 236 000 000
$2 918 264
2 NMG 2 2007 138 288 068
$1 710 005		 68 903
$852		 13,3% 345 052 132
$4 209 493
3 AK 2 2186 129 184 715
$1 597 437		 59 096
$731		 14,3% 326 901 472
$3 988 062
4 CP 4 934 123 000 000
$1 520 960		 131 692
$1 628		 -21,7% 970 400 000
$11 352 363
5 CP 2 2036 89 400 000
$1 105 478		 43 910
$543		 1,3% 237 800 000
$2 901 061
6
КЛЭЙФЕЙС 1
Clayface
 - 1 1 73 996 338
$915 004		 73 996 338
$915 004		 - 73 996 338
$915 004
7 AK 3 1422 23 508 055
$290 689		 16 532
$204		 -47,1% 19 359 103
$230 603
8
БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ
Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom
 VLG 1 913 20 566 752
$254 319		 22 527
$279		 - 20 964 607
$259 238
9 EXP 1 570 20 064 732
$248 111		 35 201
$435		 - 20 064 732
$248 111
10 NMG 5 400 16 909 404
$209 094		 42 274
$523		 -22,8% 315 505 122
$3 775 791
  ИТОГО TOP-10:   870 618 064
$10 765 649		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.87 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


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AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PVZGL - Про:взгляд
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
UNID - U Films
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

02.11.2026 Автор: БК