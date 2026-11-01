Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат
Остальные позиции в топ-5 заняли холдоверы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 01.11.2026
|1
|CP
|1
|2015
|235 700 000
$2 914 554
|116 973
$1 446
|-
|236 000 000
$2 918 264
|2
|NMG
|2
|2007
|138 288 068
$1 710 005
|68 903
$852
|13,3%
|345 052 132
$4 209 493
|3
|AK
|2
|2186
|129 184 715
$1 597 437
|59 096
$731
|14,3%
|326 901 472
$3 988 062
|4
|CP
|4
|934
|123 000 000
$1 520 960
|131 692
$1 628
|-21,7%
|970 400 000
$11 352 363
|5
|CP
|2
|2036
|89 400 000
$1 105 478
|43 910
$543
|1,3%
|237 800 000
$2 901 061
|6
|
КЛЭЙФЕЙС 1
Clayface
|-
|1
|1
|73 996 338
$915 004
|73 996 338
$915 004
|-
|73 996 338
$915 004
|7
|AK
|3
|1422
|23 508 055
$290 689
|16 532
$204
|-47,1%
|19 359 103
$230 603
|8
|
БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ
Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom
|VLG
|1
|913
|20 566 752
$254 319
|22 527
$279
|-
|20 964 607
$259 238
|9
|
СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ 2
Cerita Lila
|EXP
|1
|570
|20 064 732
$248 111
|35 201
$435
|-
|20 064 732
$248 111
|10
|NMG
|5
|400
|16 909 404
$209 094
|42 274
$523
|-22,8%
|315 505 122
$3 775 791
|ИТОГО TOP-10:
|870 618 064
$10 765 649
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.87 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- COOL - CoolConnections
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Капелла Фильм
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PVZGL - Про:взгляд
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
02.11.2026 Автор: БК