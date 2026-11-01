Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат

Остальные позиции в топ-5 заняли холдоверы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 01.11.2026 1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

CP 1 2015 235 700 000

$2 914 554 116 973

$1 446 - 236 000 000

$2 918 264 2 ЧУДО-ЮДО

NMG 2 2007 138 288 068

$1 710 005 68 903

$852 13,3% 345 052 132

$4 209 493 3 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

AK 2 2186 129 184 715

$1 597 437 59 096

$731 14,3% 326 901 472

$3 988 062 4 БИТВА МОТОРОВ

CP 4 934 123 000 000

$1 520 960 131 692

$1 628 -21,7% 970 400 000

$11 352 363 5 МОРОЗКО

CP 2 2036 89 400 000

$1 105 478 43 910

$543 1,3% 237 800 000

$2 901 061 6 КЛЭЙФЕЙС 1

Clayface - 1 1 73 996 338

$915 004 73 996 338

$915 004 - 73 996 338

$915 004 7 РУКИ ВВЕРХ! 2

AK 3 1422 23 508 055

$290 689 16 532

$204 -47,1% 19 359 103

$230 603 8 БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom VLG 1 913 20 566 752

$254 319 22 527

$279 - 20 964 607

$259 238 9 СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ 2

Cerita Lila EXP 1 570 20 064 732

$248 111 35 201

$435 - 20 064 732

$248 111 10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

NMG 5 400 16 909 404

$209 094 42 274

$523 -22,8% 315 505 122

$3 775 791 ИТОГО TOP-10: 870 618 064

$10 765 649

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.87 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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