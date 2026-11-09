Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут руководство DC Studios

Их место займет бывший топ-менеджер Marvel Джереми Лэтчем

В DC Studios снова неожиданные перестановки – Skydance назначила бывшего топ-менеджера Marvel Джереми Лэтчема президентом и креативным директором студии.

В свою очередь, Джеймс Ганн и Питер Сафран оставят посты сопредседателей DC Studios с 1 декабря, спустя четыре года после назначения.

Ожидается, что тандем продолжит заниматься уже запущенными проектами DC в качестве продюсеров. Ганн сейчас также завершает работу над своим следующим режиссерским проектом – продолжением СУПЕРМЕНА.

Фото: кадр со съемок фильма СУПЕРМЕН