Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут руководство DC Studios
Автор: БК
9 ноября 2026
Их место займет бывший топ-менеджер Marvel Джереми Лэтчем
В DC Studios снова неожиданные перестановки – Skydance назначила бывшего топ-менеджера Marvel Джереми Лэтчема президентом и креативным директором студии.
В свою очередь, Джеймс Ганн и Питер Сафран оставят посты сопредседателей DC Studios с 1 декабря, спустя четыре года после назначения.
Ожидается, что тандем продолжит заниматься уже запущенными проектами DC в качестве продюсеров. Ганн сейчас также завершает работу над своим следующим режиссерским проектом – продолжением СУПЕРМЕНА.
Фото: кадр со съемок фильма СУПЕРМЕН
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