Звезда франшизы «13-й район» Давид Белль станет гостем «Comic Con Игромир 2026»

Мероприятие пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря

Актер и каскадер Давид Белль, известный по главной роли в боевике 13-Й РАЙОН и работе над игрой Dying Light 2 Stay Human, приедет в Москву, чтобы принять участие в конвенции «Comic Con Игромир», которая пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря.

Организаторы отмечают, что Белль приедет в Москву на все дни фестиваля. Он выступит на сцене, ответит на вопросы посетителей и проведет автограф-сессию. Расписание встреч будет опубликовано позже на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Ранее было анонсировано, что гостями фестиваля также станут актеры из фильмов ХОТТАБЫЧ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ, ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», сериала «Фурия» и многих других.

Фото: кадр из фильма 13-Й РАЙОН