Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября

Тяжелый люкс, Почти семейное шоу и вестерн с Расселом Кроу

Одной из главных ноябрьских премьер в онлайн-кинотеатре Wink станет первый российский сериал о криминальном рынке премиальных подделок — «Тяжелый люкс». Главные роли исполняют Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин.

Помимо этого, пользователей платформы также ждут комедия «Почти семейное шоу» с Тимуром Родригезом и Катей Кабак, вестерн с Расселом Кроу и Итаном Хоуком ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА, молодежное драмеди о первой любви, неожиданных поворотах судьбы и взрослении «Многе получается», а также другие новинки.

Уже на сервисе:

«Многое получается»(комедия, реж. Кирилл Алехин) В центре истории — двадцатилетние Даша и Кир, которые живут в небольшом городе Алешине, где все друг друга знают, гуляют в одном парке и мечтают однажды начать новую жизнь. Влюбленные уже готовы перебраться в Москву, но неожиданная беременность Даши полностью меняет их планы. Теперь героям предстоит разобраться не только с будущим ребенком, но и с собственными мечтами и отношениями.

КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (сказка, приключения, комедия, реж. Алексей Нужный) Жил да был, не в некотором царстве, а в нашем с вами российском государстве, мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них. До того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук… Чтобы вернуться домой из мира русских сказок, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг.

БЕЗ ОГЛЯДКИ (комедия, драма, реж. Наталия Кончаловская) Женя и Соня живут по соседству, но почти не разговаривают друг с другом. Женя ходит в школу, где над ней вовсю издеваются одноклассники, а ее мать больше заинтересована в собственной личной жизни. Соне же исполнилось 23 года, но семья стремится ее контролировать, будто бы она еще совсем девочка. Однажды вечером Соня видит, как к Жене пристает одноклассник, и пытается ее защитить. В результате парень падает на землю и, как кажется девушкам, умирает. Соня и Женя садятся в машину и решают сбежать в провинцию, а на их поиски отправляются полиция и родители.

«Наш спецназ. Красноярск» (детектив, боевик, реж. Виктор Шкуратов) Бойцы петербургского СОБРа из группы «Трефы» отправляются в Красноярск на поиски пропавшего информатора майора Кречетова. След приводит оперативников на уединенную турбазу, где собираются влиятельные представители криминального мира. В ходе расследования исчезает и сам Кречетов, а разобраться в происходящем помогает сотрудник Следственного комитета Яна Левина. Пока «Трефы» находятся в Красноярске, местные силовики привлекают их еще к одному делу. Группа участвует в операции по задержанию торговца оружием, которая заканчивается гибелью красноярского оперативника. Главным подозреваемым неожиданно становится командир «Треф» Илья Фомин.

С 1 ноября:

«Наш спецназ. Мурманск» (детектив, боевик, реж. Виктор Шкуратов) Бойцы петербургского СОБРа из группы «Трефы» приезжают в Мурманскую область, чтобы расследовать похищение икон из антикварного салона в Санкт-Петербурге. Расследование приводит их к скупщику, замеченному в Мурманске. На Кольском полуострове оперативникам предстоит столкнуться с контрабандистами из Финляндии, лжеполицейскими и бандитом из 1990-х. Расследование развернется на фоне северных пейзажей Мурманска, Териберки и Ура-Губы.

Со 2 ноября:

«Нейровася-2» (комедия, реж. Георгий Даниелянц) Майор Василий Фролов продолжает раскрывать преступления с помощницей Светой, но после обновления привычная напарница получает характер трудного подростка. Она капризничает, спорит и бурно выражает эмоции — договориться с ней становится сложнее, чем с подозреваемыми. Дома Васю тоже ждут перемены: они с Аленой готовятся к рождению ребенка, а приехавшая теща устанавливает свои порядки. Новая прошивка превращает жизнь майора в испытание на совместимость.

5 ноября:

ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА (боевик, триллер, реж. Падрейк МакКинли) 1933 год, разгар Великой депрессии. Одинокий отец Сэмюэл Мерфи и его маленькая дочь Пенни оказываются на улице. В попытках найти крышу над головой Мерфи случайно вступает в конфликт с полицейским и теперь должен год провести в трудовом лагере. Несколько месяцев выполняя бесчеловечные задания надзирателя Клэнси, Мерфи понимает, что не успеет выйти на свободу до того, как Пенни попытаются удочерить. Однако Клэнси, оценив сообразительность Сэмюэла, предлагает ему поучаствовать в грабеже золота в обмен на досрочное освобождение.

C 13 ноября:

«Тяжелый люкс» (драма, криминал, реж. Илья Аксенов) Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она привыкла к роскоши и считала свою жизнь идеальной, пока случайно не убила любовницу мужа. В одночасье ее глянцевый мир рушится: крепкий брак, близкие подруги, дорогие вещи — все оказывается фальшивкой. Чтобы сохранить статус и остаться на свободе, Ксении приходится заняться опасным бизнесом — продажей поддельных сумок элитных брендов. Ее единственным союзником становится только что освободившийся из колонии брат Серега. Вместе им предстоит с нуля выстроить империю по продаже «пали», столкнувшись с конкурентами, которые готовы на все.

Также в ноябре:

«Почти семейное шоу» (комедия, реж. Илья Фарфель) Паша и Света Рябиновы — типичная семья, переживающая очередной кризис. Когда он снова спускает все деньги на запчасти, Света не выдерживает и подает на развод. В попытке спасти брак и семейный бюджет Паша втягивает Свету в реалити-шоу, в котором могут участвовать только семьи с детьми. Так как детей у Рябиновых нет, они выдают за них Пашиного младшего брата и дочь Светиной подруги. Чтобы победить в народном шоу, Рябиновым предстоит обойти восемь семей со всей страны — но у циничных продюсеров на них другие планы.

«Понаехавшие» (комедия, реж. Александр Жигалкин) Саша приезжает в Москву ради участия в конкурсе дизайнеров и останавливается на одну ночь у бывшего одноклассника Егора. Но в квартиру внезапно возвращается давно съехавший сосед Егора Максим, которому негде жить, а следом появляется младшая сестра Саши — студентка Даша. В тот же день в квартиру заселяется дочь маминой подруги Анечка, которая собирается найти в Москве обеспеченного жениха, и экс-муж Саши — напористый Антон.

Фото: кадр из сериала «Тяжелый люкс»