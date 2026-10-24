Илон Маск может приобрести долю в Paramount-Warner Bros.

Миллиардер для начала готовится вложить в Skydance $1 млрд

Миллиардер Илон Маск планирует инвестировать в компанию Skydance Дэвида Эллисона. Для начала Маск переведет $1 млрд, что может стать первым шагом крайне масштабной инвестиции.

Финансовые поступления от Маска произойдут на фоне стремления компании сократить долговую нагрузку в размере $79 млрд. 6 октября Paramount завершила приобретение Warner Bros. Discovery. Впереди интеграция двух компаний и их слияние в корпорацию Skydance, что требует уменьшения расходов (Дэвид Эллисон рассчитывает сэкономить $6 млрд за три года) и привлечения инвестиций в акционерный капитал.

Условия и структура новых инвестиций в Skydance пока не известны, но, согласно слухам, в дальнейшем Маск планирует вложить в корпорацию до $10 млрд. Владение долей в Paramount-Warner Bros. (в зависимости от оценки, $10 млрд могут принести ему до 15% акций) дает ему право голоса при принятии ключевых решений. Данный шаг окончательно может укрепить Маска в Голливуде, превратив его в полноценного игрока на рынке стриминга. Эпизоды самых успешных сериалов HBO, не говоря уже о прямых спортивных трансляциях на Turner и CBS, теперь потенциально могут транслироваться на X (в рамках платной подписки или иного формата). А сам X укрепит свои позиции за счет команды Skydance по продажам рекламы.

У Маска давние связи с семьей Эллисонов. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отец Дэвида, инвестировал $1 млрд в сделку Маска по приобретению Twitter (теперь называемого X) в 2022 году. Кроме того Ларри Эллисон инвестировал в Tesla в 2018 году и входил в совет директоров компании. Старший Эллисон также лично гарантировал привлечение более $40 млрд в качестве акционерного финансирования в рамках предложения Paramount о поглощении Warner Bros. Discovery.

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