Paramount завершила сделку по покупке Warner Bros. Discovery

Следующим этапом станет интеграция двух компаний в корпорацию Skydance

6 октября корпорация Paramount Skydance под руководством Дэвида Эллисона завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery. В результате две крупные голливудские студии, телевизионные сети, два стриминговых сервиса и несколько новостных подразделений объединились в один медиаконгломерат, который получил название Skydance.

«Сегодня исторический день не только для Skydance, но и для всей нашей индустрии. С самого начала нашей целью было объединить две легендарные студии и создать более сильного конкурента с талантами, ресурсами и возможностями рассказывать великие истории в любом жанре и на любой платформе. Наше внимание переключается на будущее: мы хотим создать компанию, которая дает творческим людям возможности, развлекает аудиторию и создает ценность для акционеров», — заявил Эллисон.

Следующим этапом станет интеграция двух компаний. Отмечается, что сегодня на Warner Bros. пройдет встреча сотрудников, после которой руководство встретится с представителями прессы. Помимо этого, в ближайшие дни Эллисон и со-генеральный директор Инон Крейц также должны принять участие в церемонии открытия торгов акциями Skydance на Нью-Йоркской фондовой бирже.