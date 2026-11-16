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Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стали «Приключения пингвиненка»

Автор: Георгий Романов

16 ноября 2026

«Рождение империи» преодолевает рубеж в 800 млн рублей

Согласно предварительным данным, третий уикенд подряд лидером проката стала историческая картина Андрея Кравчука РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Фильм заработал еще 152 млн рублей (304,3 тысячи зрителей), увеличив общую кассу до 800 млн. С подобной динамикой преодоление фильмом миллиардного рубежа лишь вопрос времени.

Лучшей новинкой недели стала семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI), дебютировавшая на третьей строчке чарта. За четыре дня проката фильм собрал около 42 млн рублей (100 тыс зрителей).

Комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG) занял шестое место по итогам первого уикенда. На счету британской картины – чуть больше 37 млн рублей.

Строчкой ниже расположилась отечественная биографическая лента ЛИЛЯ (AK), рассказывающая об отношениях Лили Брик и Владимира Маяковского. К вечеру воскресенья фильм собрал порядка 35 млн рублей.

Девятое место в чарте заняла еще одна семейная картина – ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ (CP). Отечественная новинка заработала чуть больше 31 млн рублей за первые четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА

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