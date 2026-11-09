Госдума рассмотрит введение штрафов за контент с дискредитацией традиционных ценностей

Для владельцев аудиовизуальных сервисов штрафы могут составить до 700 тысяч рублей

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за распространение фильмов, сериалов и видеороликов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.

Для владельцев аудиовизуальных сервисов штрафы за распространение таких произведений могут составить до 700 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 3 млн рублей.

Кроме того, владельцам аудиовизуальных сервисов и социальных сетей предлагается назначать штрафы до 1 млн рублей за неисполнение требования Роскомнадзора об ограничении доступа к произведению в течение суток после получения уведомления. При повторном нарушении сумма может вырасти до 5 млн рублей. Срок давности привлечения к ответственности по новым составам административных правонарушений составит один год.

Сейчас закон запрещает распространение такого контента в аудиовизуальных сервисах, а владельцы сервисов и социальных сетей обязаны ограничивать доступ к нему по требованию Роскомнадзора.

Фото: Magnific