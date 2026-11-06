top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сиквел «Вышки» и новый «Человек-паук» стали самыми популярными фильмами у пиратов в октябре

Сиквел «Вышки» и новый «Человек-паук» стали самыми популярными фильмами у пиратов в октябре

Автор: БК

6 ноября 2026

Лидером в чарте сериалов стал проет Netflix «Глубина»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в октябре 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял триллер ВЫШКА 2. Серебро ушло кинокомиксу Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. На третью строчку поднялся экшн КУРЬЕР с Аланом Ричсоном и Оуэном Уилсоном – в прошлом месяце проект Angel Studios занимал десятое место. 

На четвертом месте оказалась новая режиссерская работа Ридли Скотта – научно-фантастическая драма СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ. Пятерку замкнул триллер Бена Аффлека ЖИВОТНЫЕ

Помимо вышеупомянутого КУРЬЕРА, в топ-10 оказался еще один релиз, который был легально доступен в России онлайн в октябре – исторический боевик Пола Гринграсса ВОССТАВШИЙ с Эндрю Гарфилдом в главной роли. 

Пиратский чарт самых популярных сериалов в октябре возглавил мини-сериал Netflix «Глубина» с Джошем Хартнеттом и Чарли Хитоном. В тройке лидеров также оказались криминальный экшн «Гангстерленд» и детектив «Спецы» о криминалистах МВД. 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в октябре 2026 года
1. ВЫШКА 2 / Fall 2: Deadpoint 
2. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ / Spider-Man: Brand New Day 
3. КУРЬЕР / Runner 
4. СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ / The Dog Stars 
5. ЖИВОТНЫЕ / Animals 
6. АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ / Insidious: Out of the Further 
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2 / Practical Magic 2 
8. ПРИЕЗЖИЙ / The Incomer 
9. ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ / De Gaulle: Résistance
10. ВОССТАВШИЙ / The Uprising 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в октябре 2026 года
1. «Глубина» / Below
2. «Гангстерленд» / MobLand
3. «Спецы» 
4. «К востоку от Эдема» / East of Eden 
5. «Медленные лошади» / Slow Horses 
6. «Большая фарма»
7. «Джентльмены» / The Gentlemen 
8. «Кэрри» / Carrie 
9. «Тед Лассо» / Ted Lasso 
10. «Второй номер» 

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым успешным международным релизом Universal
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 26 октября по 1 ноября 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Подробнее
От книжных продаж до международных сделок: на «Читке 5.0» обсудили экономику экранизаций
Подробнее
«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Александр I»
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
Компания «КиноЦех» займется самостоятельным прокатом своих фильмов в Беларуси
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» ожидаемо выигрывает уикенд
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 ноября
Подробнее
«Битва моторов» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы
Подробнее
Минкультуры предложило ввести балльную систему предварительной оценки заявок на господдержку кино
Подробнее
Wildberries рассказал о сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Wink
Подробнее
DC Studios работает над новой адаптацией «Константина»
Подробнее
Официальная касса России: гнутся шведы
Подробнее

Новости по теме

КИОН и F6 добились возбуждения уголовного дела из-за пиратской копии «Приговора»
Подробнее
Рынок рекламы на пиратских видеосервисах вырос на 4,2%
Подробнее
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрек скорую остановку пиратского кинопроката
Подробнее
Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе
Подробнее
Зампред комитета по культуре Госдумы призвала МВД проверить пиратский прокат
Подробнее