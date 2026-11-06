Сиквел «Вышки» и новый «Человек-паук» стали самыми популярными фильмами у пиратов в октябре

Лидером в чарте сериалов стал проет Netflix «Глубина»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в октябре 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял триллер ВЫШКА 2. Серебро ушло кинокомиксу Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. На третью строчку поднялся экшн КУРЬЕР с Аланом Ричсоном и Оуэном Уилсоном – в прошлом месяце проект Angel Studios занимал десятое место.

На четвертом месте оказалась новая режиссерская работа Ридли Скотта – научно-фантастическая драма СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ. Пятерку замкнул триллер Бена Аффлека ЖИВОТНЫЕ.

Помимо вышеупомянутого КУРЬЕРА, в топ-10 оказался еще один релиз, который был легально доступен в России онлайн в октябре – исторический боевик Пола Гринграсса ВОССТАВШИЙ с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в октябре возглавил мини-сериал Netflix «Глубина» с Джошем Хартнеттом и Чарли Хитоном. В тройке лидеров также оказались криминальный экшн «Гангстерленд» и детектив «Спецы» о криминалистах МВД.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в октябре 2026 года

1. ВЫШКА 2 / Fall 2: Deadpoint

2. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ / Spider-Man: Brand New Day

3. КУРЬЕР / Runner

4. СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ / The Dog Stars

5. ЖИВОТНЫЕ / Animals

6. АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ / Insidious: Out of the Further

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2 / Practical Magic 2

8. ПРИЕЗЖИЙ / The Incomer

9. ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ / De Gaulle: Résistance

10. ВОССТАВШИЙ / The Uprising

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в октябре 2026 года

1. «Глубина» / Below

2. «Гангстерленд» / MobLand

3. «Спецы»

4. «К востоку от Эдема» / East of Eden

5. «Медленные лошади» / Slow Horses

6. «Большая фарма»

7. «Джентльмены» / The Gentlemen

8. «Кэрри» / Carrie

9. «Тед Лассо» / Ted Lasso

10. «Второй номер»

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ