Обзор новинок проката на уикенде 5–8 ноября

Грядущий уикенд выделяется большим числом стартов, намеченных не на четверг традиционно, а на среду, которая выпала на государственный праздник, а, значит, будет выходным днем для большого числа зрителей. Так, новое фэнтези для семейной аудитории ЖИВАЯ КНИГА (AK) официально стартует 4 ноября. В богатом актерском составе представлены Сергей Безруков, Константин Хабенский, Илья Соболев, но за основные события отвечают герои-школьники, на которых в большей степени новинка и ориентирована. В этом году сюжетно близкие истории уже выходили в прокат и показали, что потенциал таких комбинированных с реальностью сказок чуть ниже, чем у более традиционных, исключительно сказочных сюжетов, поэтому можно опираться на стартовые показатели фильмов КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (164 млн рублей и 453 тысячи зрителей) и прошлогодней ЯГИ НА НАШУ ГОЛОВУ (94,6 млн рублей и 252 тысячи зрителей).

Никита Никитин: «Литературные персонажи преподносятся в фильме не как застывшие в памяти хорошо знакомые каноничные образы, но как живые люди, с которыми можно как приятно провести время за интересным разговором, так и, например, наоборот, поссориться. Сергей Безруков в роли Ильи Муромца, Никита Кологривый в образе немного карикатурного Холмса и Илья Соболев, представший коварным Черномором, смешно воплощают эти образы».

Сказкой для взрослой и взыскательной публики может стать ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL) – картина из конкурса фестиваля «Сандэнс», промо которой пусть и в ограниченном пространстве соцсетей прокатчика идет уже больше года. Необычная концепция, сочетание комизма и эротизма, а также известные актеры в главных ролях создают ощущение, что перед нами не просто кино с модного фестиваля, а настоящее событие в сегменте арт-мейнстрима. Картина имеет все шансы заинтересовать публику в крупных городах и вызвать бурный «сарафан». Поэтому кассовыми референсами видятся не жанрово, но событийно схожие УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (37,8 млн рублей и 61,7 тысячи зрителей на старте) и ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (22,3 млн рублей и 41,9 тысячи зрителей за первые выходные). Превью фильма также запланировано с 4 ноября.

Вероника Скурихина: «ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ оказывается ровно тем, чем кажется – странной сказкой для взрослых, которая опирается на европейские традиции фольклора и его литературной переработки без скидок на то, что сказки обычно читают детям. эта картина действительно полна как взрослого юмора, так и чистой сатиры – смех будет сопровождать просмотр естественным образом. При этом в финале не остается ощущения, что это был какой-то артхаус. Из-за чего это кино довольно легко рекомендовать».

С расчетом на взрослую аудиторию 4 ноября стартуют ОТВЕРЖЕННЫЕ (EXP) – масштабная экранизация романа Виктора Гюго. Сильная сторона картины – создатели, уже подарившие российским кинотеатрам «сарафанный» хит ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. Однако в актерском составе нет международных звезд, что чуть снижает первичный интерес к костюмированной драме. Впрочем, высокий уровень продакшна и довольно подробный перенос известного сюжета явно будет высоко оценен образованной городской публикой, которая заинтересована именно в кино смотреть такие эпические работы. Ориентирами по кассовым сборам являются ТРИ МУШКЕТЕРА. МИЛЕДИ (33,2 млн рублей и 80,2 тысячи зрителей на старте) и ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (20 млн рублей и 67,5 тысячи зрителей по итогам первого уикенда).



Вероника Скурихина: «ОТВЕРЖЕННЫЕ смотрятся одновременно как эпическое кино об эпохе, истории и вечных социальных темах, и как образовательный проект для тех, кто не в силах прочитать толстенный роман. Хотя не исключено, что выход картины простимулирует продажи двухтомника, который был перевыпущен специально с кинообложкой».

Типичный американский боевик ЗВЕРЬ (NMG) порадует мужскую аудиторию, для которой предыдущие картины могут быть менее привлекательными из-за чрезмерной мелодраматичности. Ключевым плюсом новинки является участие Сэмюэла Л. Джексона, который любим российской аудиторией, а также можно обратить внимание на имя режиссера Ренни Харлина, постановщика многих известных боевиков, как культовый СКАЛОЛАЗ и недавнее КРУШЕНИЕ РЕЙСА. Короткий ролик при скромной рекламной кампании обещает немало экшна, который хорошо смотрится на большом экране, поэтому можно ожидать стартовые показатели на уровне КУРЬЕРА (26,6 млн рублей и 46,2 тысячи зрителей) и ИСКУССТВА ПО ПОНЯТИЯМ (19,3 млн рублей и 46,2 тысячи зрителей) с тем же Джексоном в одной из ролей.

В числе перевыпусков на этой неделе следующая часть СУМЕРЕК – САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP). Внимание ценителей фестивального кино можно обратить на драму ЛЕТО В БАДЕНЕ (K24), показанной недавно на «Маяке».

С 4 ноября в прокате будут также работать байопик АЙТМАТОВ (RSP), гоночное драмеди БОЛЬШИЕ ГОНКИ. ПЕГАС III (SBF/CIPA) и два фильма ужасов: ПРОКЛЯТИЕ САЛЬМОКДЖИ (WP) и ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ЗЛО ВНУТРИ (PNR). А с 5 ноября в прокат выйдут триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ (RR), криминальная драма НАВАР (LEO), триллер с Дастином Хоффманом НАСТРОЙЩИК (TRD), комедия РОЛЛИНГ ЛАУД. ДИКОЕ ВЕСЕЛЬЕ (PRD) и документальный фильм СВЯТЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (BSD).

Главной новинкой пиратского сегмента станет survival-триллер КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН. Проект со звездой недавней ОБИТЕЛИ ЗЛА Остином Абрамсом может привлечь взрослую киноходящую аудиторию, однако вряд ли окажет существенное влияние на официальные релизы.

Фото: кадр из фильма ЖИВАЯ КНИГА

03.11.2026 Автор: Вероника Cкурихина