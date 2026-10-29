Предварительная касса четверга: «Рождение империи» обошло всех конкурентов

Новинка заработала в первый день проката 33 млн рублей

По предварительным данным, лидером четверга стала российская историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР). Фильм Андрея Кравчука заработал в первый день проката около 33,1 млн рублей (73,9 тысяч зрителей), что может примерно вылиться в 200-250 млн рублей по итогу всего уикенда.

С восьмой строчки стратовал анимационный проект БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG). Британский мультфильм записал на свой счет около 3,5 млн рублей (9,5 тысяч проданных билетов), и к концу недели в его копилке может оказаться 15-18 млн рублей.

Также в первую десятку лучших релизов четверга пробрался индонезийский фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP). Проект оприходовал порядка 3,15 млн рублей (6,6 тысяч зрителей), что может дать 12-14 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ