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Предварительная касса четверга: «Рождение империи» обошло всех конкурентов

Автор: Георгий Романов

29 октября 2026

Новинка заработала в первый день проката 33 млн рублей

По предварительным данным, лидером четверга стала российская историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР). Фильм Андрея Кравчука заработал в первый день проката около 33,1 млн рублей (73,9 тысяч зрителей), что может примерно вылиться в 200-250 млн рублей по итогу всего уикенда. 

С восьмой строчки стратовал анимационный проект БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG). Британский мультфильм записал на свой счет около 3,5 млн рублей (9,5 тысяч проданных билетов), и к концу недели в его копилке может оказаться 15-18 млн рублей. 

Также в первую десятку лучших релизов четверга пробрался индонезийский фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP). Проект оприходовал порядка 3,15 млн рублей (6,6 тысяч зрителей), что может дать 12-14 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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