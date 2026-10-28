Предпродажи уикенда: «Рождение империи» стартует лучше большинства аналогов
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим историческую картину РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP), фестивальную драму ФЬОРД (RUR), мультфильм БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG) и фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP).
Предварительные продажи билетов исторического проекта РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ составили 10,4 млн рублей. Фильм недотянул до недавно вышедшей БИТВЫ МОТОРОВ (12,7 млн рублей, стартовые сборы – 284,7 млн), но зато превзошел большинство других референсов: В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (9 млн рублей, стартовые сборы – 235,4 млн), АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн), КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), СОЮЗ СПАСЕНИЯ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 124,2 млн), СЕРДЦЕ ПАРМЫ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 134,9 млн), ЗЛОЙ ГОРОД (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 138,8 млн) и ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БИТВА МОТОРОВ
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|10,384
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|9,077
|АВГУСТ
|8,710
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|5,572
|СОЮЗ СПАСЕНИЯ
|4,817
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|3,900
|ЗЛОЙ ГОРОД
|3,438
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|2,743
Драма Кристиана Мунджиу ФЬОРД с учетом сеансов с субтитрами предварительно освоила 767,2 тысячи рублей. Новинка уступила другому победителю Каннского фестиваля, ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но обошла ленты ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (633,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (394,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|814,9
|ФЬОРД
|767,2
|ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
|633,8
|ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ
|413,1
|АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
|394,6
Анимация БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ предварительно освоила 635,5 тысячи рублей. Новинка совсем немного уступила мультфильму 200% ВОЛК (654,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), но оставила позади проекты ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), ЭММА В МИРЕ ЛАМ (237,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,3 млн) и БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|200% ВОЛК
|654,3
|БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ
|635,5
|ЛЕС ЧУДЕС
|376,5
|ЭММА В МИРЕ ЛАМ
|237,3
|БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН
|77,5
Хоррор СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ предварительно заработал 336 тысяч рублей. Релиз компании «Экспонента Фильм» уступил январской премьере дистрибьютора СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (733,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), но обошла фильмы ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (203,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,3 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (119,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн), АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (112,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн) и ДЕМОНОЛОГ (71,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ
|733,9
|СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ
|336,0
|ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
|203,4
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
|СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ
|119,4
|АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР
|112,2
|СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
|91,4
|ДЕМОНОЛОГ
|71,3
Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
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28.10.2026 Автор: Никита Никитин