Предпродажи уикенда: «Рождение империи» стартует лучше большинства аналогов

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим историческую картину РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP), фестивальную драму ФЬОРД (RUR), мультфильм БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG) и фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP).

Предварительные продажи билетов исторического проекта РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ составили 10,4 млн рублей. Фильм недотянул до недавно вышедшей БИТВЫ МОТОРОВ (12,7 млн рублей, стартовые сборы – 284,7 млн), но зато превзошел большинство других референсов: В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (9 млн рублей, стартовые сборы – 235,4 млн), АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн), КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), СОЮЗ СПАСЕНИЯ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 124,2 млн), СЕРДЦЕ ПАРМЫ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 134,9 млн), ЗЛОЙ ГОРОД (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 138,8 млн) и ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) БИТВА МОТОРОВ РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ 10,384 В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ 9,077 АВГУСТ 8,710 КРАСНЫЙ ШЕЛК 5,572 СОЮЗ СПАСЕНИЯ 4,817 СЕРДЦЕ ПАРМЫ 3,900 ЗЛОЙ ГОРОД 3,438 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743

Драма Кристиана Мунджиу ФЬОРД с учетом сеансов с субтитрами предварительно освоила 767,2 тысячи рублей. Новинка уступила другому победителю Каннского фестиваля, ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но обошла ленты ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (633,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн) и АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (394,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 814,9 ФЬОРД 767,2 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 633,8 ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ 413,1 АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ 394,6

Анимация БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ предварительно освоила 635,5 тысячи рублей. Новинка совсем немного уступила мультфильму 200% ВОЛК (654,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), но оставила позади проекты ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), ЭММА В МИРЕ ЛАМ (237,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,3 млн) и БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) 200% ВОЛК 654,3 БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ 635,5 ЛЕС ЧУДЕС 376,5 ЭММА В МИРЕ ЛАМ 237,3 БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН 77,5

Хоррор СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ предварительно заработал 336 тысяч рублей. Релиз компании «Экспонента Фильм» уступил январской премьере дистрибьютора СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (733,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), но обошла фильмы ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (203,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,3 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (119,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн), АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (112,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн) и ДЕМОНОЛОГ (71,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ 733,9 СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ 336,0 ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА 203,4 СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2 СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ 119,4 АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР 112,2 СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 91,4 ДЕМОНОЛОГ 71,3

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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28.10.2026 Автор: Никита Никитин