Триквел «Дюны» и новые «Мстители» будут разведены по датам в прокате СНГ

Блокбастеры выйдут на рынках СНГ в разные даты

Похоже, на территории СНГ не случится «Дюнсдэй» – по информации БК Медиа, голливудские блокбастеры ДЮНА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ и МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ не встретятся на одной дате в декабрьском прокате.



Согласно данным местных дистрибьюторов, триквел фантастической ленты Дени Вильнева появится в кинотеатрах стран Содружества с 17 декабря, а кинокомикс Marvel – только с 7 января 2027 года. Американский релиз обеих картин намечен на 18 декабря.



Напомним, что традиционно большие студийные релизы появляются в неофициальном российском прокате через неделю после их старта на территории СНГ. Однако в период крупных праздников это окно может быть увеличено: например, АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ, стартовавший в Казахстане 19 декабря 2025 года, в российских кинотеатрах появился лишь 15 января 2026-го.



Фото: кадр из фильма ДЮНА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ