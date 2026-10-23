Минкультуры объявило победителей питчингов

Максимальный объем подтвержденной поддержки составил 70 млн рублей на проект

Министерство культуры России назвало победителей питчингов. Полный список доступен на сайте ведомства.

Господдержку получат 160 проекта: 43 анимационный и 54 художественных фильмов, а также 63 неигровых картины. В сегменте полнометражных художественных фильмов ведомство в 2026-2027 годах поддержит 10 дебютных, 28 недебютных и 13 семейных проектов. Еще 11 случаев в изученных протоколах требуют уточнения.



Максимальный объем подтвержденной поддержки составил 70 млн рублей на проект. В сегменте авторского и игрового кино такую сумму получили, в частности, БАЛЛАДА О ЛЮБВИ, БИОН.КОСМОС 1514, ГЛАВНЫЙ БОЙ, ЗОЛУШКА, НА ОДНОМ ДЫХАНИИ, ВОРОНИЙ МОСТ», ТАМ БУДЕТ САД и СЫН СОЛДАТА.



В детском кино по 70 млн рублей предусмотрено на проекты МИРАМОРЕ, РОБИНЗОНЫ, ХРАНИТЕЛИ НЕВЫ, ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2, ЧЕМПИОН, ПЕРНАТЫЕ ГЕРОИ, ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ и другие.

Среди дебютов максимальный подтвержденный размер поддержки составил 50 млн рублей — такую сумму получили 18 МИНУС, ДЕДЛАЙН, МАРИЯ, ЭТО ТВОЕ и ТО НЕ СВАДЬБА.

Недебютные полнометражные фильмы

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ, 70 млн рублей, «Киностудия «Сентябрь»

БИОН.КОСМОС 1514, 70 млн рублей, «Монфильм»

БОЛЬШЕ ТРЕХ, 70 млн рублей, «Иней Продакшнс»

ВЕРА МУХИНА, 70 млн рублей, «Энтайер Филм Студио»

ВОРОНИЙ МОСТ, 70 млн рублей, «Вико-фильм»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, 70 млн рублей, «Мастерская»

ГЛАВНЫЙ БОЙ, 70 млн рублей, «Кинокомпания «Крупный план»

ЗОЛУШКА, 70 млн рублей, «Запомни интертейнмент»

КАЛЯЗИН, 70 млн рублей, «Кинокомпания смена»

ЛИЧНО В РУКИ, 70 млн рублей, «Продюсерский Центр «Ленфильм»

НИИ "ВЕГА", 70 млн рублей, «Компания «Новые люди»

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ, 70 млн рублей, «12 кадр»

НЕ БОЙСЯ, ПАПА!, 70 млн рублей, «Студия Горький Фильм»

ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО, 70 млн рублей, «Постериори фильмс»

ПТИЧКА, 70 млн рублей, «Кедр про»

ПРАВЫЙ БЕРЕГ, 70 млн рублей, «Дуэт Продакшн»

РАКАМАКАФО, 70 млн рублей, «Рента»

РУССКОЕ ПОЛЕ, 70 млн рублей, «Зрительный контакт»

СУДЖА, 70 млн рублей, «Время кино»

СЫН СОЛДАТА, 70 млн рублей, «Ак фильм»

ТАМ БУДЕТ САД, 70 млн рублей, «Кинокомпания Атлантик»

ТУТА, 70 млн рублей, «Сайсары синема»

ХОЖДЕНИЕ В ОГОНЬ, 70 млн рублей, «Говорит и показывает»

ЖИЛ-БЫЛ Я..., 65 млн рублей, Студия «Автор»

ОТЛИЧНИЦА 65 млн рублей «Кинокомпания «Стелла»

ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ, 65 млн рублей, «Продюсерская фирма игоря толстунова»

СИСТЕМА, 55 млн рублей, «Телекино»

КУРЬЕР, 20 млн рублей, «Кинотека»

Детские и юношеские фильмы

АВТОБУС ПО ИМЕНИ "СЧАСТЬЕ", 70 млн рублей, «Ода фильм продакшн»

ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ, 70 млн рублей, «Документальный дом «Первое кино»

ИГРА В ХАРТС, 70 млн рублей, «Кинокомпания и актерское агентство «Родарс фильм»

МИРАМОРЕ, 70 млн рублей, «Вифсаида»

МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА, 70 млн рублей, «Пропеллер продакшн»

НЕТАКУСИК, 70 млн рублей, «Студия 78»

ПЕРНАТЫЕ ГЕРОИ, 70 млн рублей, «Продюсерская кинокомпания «Киномир»

ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ, 70 млн рублей, «Оптима»

РОБИНЗОНЫ, 70 млн рублей, «Ливандия Энтертейнмент»

ХРАНИТЕЛИ НЕВЫ, 70 млн рублей, «Легио феликс»

ЧЕМПИОН, 70 млн рублей, «Студия КИОН ФИЛЬМ»

ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2, 70 млн рублей, «Студия +1»

СУВОРОВЕЦ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 10 млн рублей, «Студия игрового кино «Краски»

Дебютные полнометражные фильмы

18 МИНУС, 50 млн рублей, «Дарфильм»

ДЕДЛАЙН, 50 млн рублей, «Продюсерский Центр «Прогресс»

МАРИЯ, 50 млн рублей, «Наша молодежь»

ЭТО НЕ СВАДЬБА, 50 млн рублей, «Продюсерский центр «СПбГИКиТ-дебют» «»

ЭТО ТВОЕ, 50 млн рублей, «Продюсерский центр «СПбГИКиТ-дебют»

АВТОР В СТРАНЕ ЧУДЕС, 40 млн рублей, «Алетейя»

ДАНСАН 324, 40 млн рублей, «Кинокомпания СТВ»

МИРИАДА, 40 млн рублей, «АртлайТ»

ПРАЙМ ТАЙМ, 40 млн рублей, «Саш-муви»

РЫБЫ ТАНЦУЮТ, 40 млн рублей, «Кинокомпания Альянс»