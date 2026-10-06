В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 2)

«Яга на нашу голову 2», «Каменный цветок», «Золотая рыбка»

6 октября в Министерстве культуры России прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов, включая дебюты. Первую часть материала можно прочитать здесь.

«Студия +1» представила на защите сказочную картину ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2. Создатели напомнили, что первая часть стала самым успешным фильмом прошлого года среди релизов, поддержанных Минкультуры. В продолжении появится новый главный герой – взрослая версия Пети, которая возникнет в результате ритуала «перепекания». Его сыграет Никита Кологривый, тогда как к роли Пети вернется Александр Самусев. Ягу вновь воплотит Светлана Ходченкова, а Кощея – Юрий Колокольников. Режиссером проекта станет Александр Войтинский.

«АВК Продакшн» работает над военной драмой РОЖДЕСТВО В АУЛЕ, действие которой разворачивается осенью 1941 года. Десятилетний мальчик из оккупированной Беларуси оказывается вместе с больной матерью в эвакуации. Там он вместе с новыми друзьями разных национальностей готовит рождественский спектакль. Совместное дело помогает детям обрести надежду и совершить настоящее чудо, способное спасти мать героя. Сценарий написали Александр Поляков и Сергей Русаков, последний также выступит режиссером. Проект поддержат Синодальный отдел РПЦ, Общероссийское движение «Народный Собор», «Российская газета», МКФ «День Победы» и Союз кинематографистов РФ. Премьера предварительно запланирована на декабрь 2028 года.

«Свердловская киностудия» представила на защите экранизацию сказки Павла Бажова КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. В новой версии легенда о Хозяйке Медной горы столкнется с современностью и превратится в комедийное приключение. Мастер-каменерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание и волею магии оказываются в прошлом. Там им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Сценарий написали Василий Ровенский и Борис Милованов, последний также выступит режиссером. Продюсерами стали Максим Рогальский и Виктор Шадрин. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев, в дримкасте также заявлены Мила Ершова, Алиса Руденко, Виталий Хаев и Андрей Андреев. Референсами названы ХОЛОП, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЁД. Дистрибьютором проекта выступит «Наше кино».

Компания «Вифсаида» готовит семейную картину МИРАМОРЕ по одноименной книге детской писательницы Алены Кашуры. Девочка Мира узнает, что ее дедушка живет в пансионате для пожилых людей, и решает исполнить его мечту – отправиться вместе с ним к морю. Во время поездки она узнает, что дедушка Митя – не ее родной дед. Главные роли в представленном ролике исполнили Виталия Корниенко и Александр Михайлов. Режиссером станет Виктория Фанасютина, продюсером – Филипп Кудряшов. Создатели хотят показать детям, что пожилые люди – прежде всего личности, которым нужны внимание и забота. Бюджет картины составляет 100 млн рублей, предположительная дата релиза – ноябрь 2028 года.

Кинокомпания и актерское агентство «Родарс Фильм» заявила приключенческую ленту ИГРА В ХАРТС. По сюжету, дети проходят многоуровневый квест, победителю которого обещано исполнение желания, однако во время игры одна из девочек пропадает. Чтобы спасти подругу, участникам приходится продолжить испытания и в итоге попасть в параллельный мир. Там они находят пропавшую девочку, а их собственные желания исполняются. Теперь перед ними встает вопрос, возвращаться ли домой. Проект посвящен поколению альфа и теме зависимости детей от интернета, а также важности общения и умения работать в команде. Режиссером выступит Ольга Ланд, продюсером – Георгий Перадзе. В дримкасте заявлены Родион Кузнецов, Василиса Бухаринова, Алекса Шилкина, Феодор Кирсанов, Ольга Лерман, Георгий Перадзе, Зоя Бербер, Иван Охлобыстин и Игорь Чехов.

«Документальный Дом «Первое Кино» представил на питчинге драму ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ, основанную на реальных событиях. Главная героиня живет в деревне и хочет найти отца, пропавшего в Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Когда в деревню приезжает труппа ленинградского балета, девочка видит в этом возможность отправиться на поиски отца. События связаны с эвакуацией и набором местных детей в балетные классы, который положил начало знаменитой Пермской балетной школе. Режиссером выступит Владимир Головнев (ЦИНГА), продюсером – Евгений Григорьев, автором сценария – Динара Сунгатуллина. Постановщик отметил, что хотел бы сохранить документальность истории и рассмотреть на роли реальных участников Пермской балетной школы.

«Студия Хлеб» рассказала о лирической комедии АНДРЕЙКА. По сюжету, восьмилетний воспитанник детдома Андрейка мечтает стать известным блогером и узнает, что его кумир выступит на фестивале в Москве. Мальчик сбегает из детдома и отправляется в столицу, где его ждут новые встречи и приключения. По дороге Андрейка узнает, что его друг оказался в опасности, и решает ему помочь. Режиссером и автором сценария выступит Диана Кади, продюсером – Андрей Богатырев. В дримкасте на взрослые роли заявлены Сергей Бурунов, Агриппина Стеклова, Даниэль Вегас, Никита Тарасов, Андрей Гайдулян и Елена Муравьева. Референсами названы НЕАПОЛЬ – НЬЮ-ЙОРК, НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА и ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ЗА СОЛНЦЕМ. Проект может поддержать соцсеть VK.

«Про-синема Фильм Продакшн» работает над детским фильмом ЛЕТО ПАХНЕТ СОЛЬЮ, основанным на одноименной книге Натальи Евдокимовой, в которой собраны девять историй о летних каникулах у моря. В картине семь новелл объединит сюжет с поиском главным героем своего дедушки-водолаза. Через эти истории создатели расскажут о дружбе, любви, вере и способности совершать поступки ради близких и друзей. Режиссером картины выступит Ольга Беляева (КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ).

Кинокомпания «Катарсис» представила на питчинге драму СИЛА СЕМЬИ, которую Лолита Наранович поставит по мотивам трех рассказов – «Телеграмма» Константина Паустовского, «Русский характер» Алексея Толстого и «Свиделись» Людмилы Куликовой-Зюдкамп. Три истории посвящены отношениям детей и родителей и будут объединены дополнительными героями. Одна из новелл – «Свиделись» – уже реализована. На главные роли рассматриваются Александр Михайлов, Константин Ракитов, Иван Дмитриенко, Екатерина Унтилова, Софья Лебедева, Сергей Демидов, Ирина Балаи, Роман Грибков, Линда Лазарева, Екатерина Ильина, Элина Франделиус и Эра Зиганшина. Съемки запланированы в Ленинградской области и Карелии.

«Кулик Продакшн» заявила на питчинге приключенческую комедию ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ по классическому рассказу О. Генри. История известна российскому зрителю в том числе благодаря экранизации Леонида Гайдая, однако создатели не собираются повторять его фильм, предлагая собственное прочтение для современных детей и родителей. По сюжету, Хэнк и Билл похищают десятилетнего Джонни ради выкупа, но мальчик воспринимает происходящее как приключение и быстро превращает жизнь похитителей в кошмар. Когда ребенку начинает угрожать настоящая опасность, им приходится встать на его защиту. Режиссером картины станет Александра Лупашко, главные роли исполнят Евгений Кулик, Алексей Кривеня, Алексей Гуськов, Елена Валюшкина и Даниил Воробьев. Съемки планируется провести в Крыму. Стратегическим партнером проекта выступит студия «Юг.Кино», дистрибьютором – Capella Film.

Драмеди АВТОБУС ПО ИМЕНИ «СЧАСТЬЕ» («Ода Фильм Продакшн») рассказывает о Тимуре – самоуверенном бабнике и прожигателе жизни, привыкшем брать от жизни все и не считаться с правилами. После встречи с детьми его привычный мир рушится: ему приходится пройти через череду испытаний и постепенно отказаться от легкомысленного отношения к жизни, чтобы доказать, что он способен отвечать не только за себя. В фильме будут задействованы Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Алексей Чадов, Дмитрий Хрусталев, Станислав Дужников и Анна Уколова. Одну из ролей создатели предлагают Еве Смирновой. Продюсер Ольга Погодина отметила, что компания запрашивает у ведомства 100 млн рублей и вкладывает еще 100 млн собственных средств. Дистрибьютором выступит «Атмосфера Кино».

Компания «Док-синема» представила семейную комедию МОЯ МАМА – НЕАНДЕРТАЛЕЦ, основанную на одноименной книге Анастасии Лютиковой. По сюжету, мама Маруси неожиданно превращается в неандертальца. Девочка, привыкшая быть «маленькой взрослой», должна научить ее снова быть мамой и вернуть себе прежнюю семью. Главные роли исполнят Дмитрий Чеботарев, Ирина Горбачева и Стефания Аренина. Проект поддержит онлайн-кинотеатр Okko, а дистрибьютором выступит «Каро Премьер». Создатели хотят сделать картину в духе лучших советских лент.

«Студия 78» готовит семейную музыкальную сказку НЕТАКУСИК. Режиссером, сценаристом и продюсером проекта выступает Никита Владимиров, который называет ленту экспериментом. Актеры будут играть животных в костюмах, а театральная стилистика соединится с кинематографическими и клиповыми решениями. Хореографию поставит Егор Дружинин. Главный герой истории – зеленый щенок, которого окружающие отвергают из-за необычной внешности. Он мечтает найти друзей и дом и ради любви почти готов стать другим, однако большое приключение помогает ему понять, что настоящие друзья принимают тебя таким, какой ты есть. В актерском составе заявлены Мария Смольникова, Михаил Галустян, Ирина Пегова, Павел Деревянко и Дмитрий Дюжев. В команде проекта также продюсер Алла Нюквист, оператор-постановщик Михаил Милашин, художник-постановщик Александр Загоскин и художник по костюмам Надежда Васильева. Хореографию поставит Егор Дружинин. Основным референсом для фильма называется МАМА с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко. Также Владимиров ориентируется на АННУ КАРЕНИНУ Джо Райта и рекламный ролик «Фруктовый сад» Ярослава Чеважевского. Стоимость производства составит 143 млн рублей, из которых 100 млн рублей создатели запрашивают у Минкульта. Эксперты в зале выразили сомнение в том, что подобный экспериментальный проект стоит снимать на государственные средства, на что Владимиров ответил, что обычное семейное кино сейчас не собирает в прокате. Прокатчиком выступит «Наше кино», дистрибьютором цифровых прав – Vesta.

Режиссер СТРАНЫ САШИ и ЛГУНЬИ Юлия Трофимова напишет и поставит современную экранизацию одной из новелл «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова – мелодраму КНЯЖНА МЭРИ (What If Production). По сюжету, на Кавказских водах юная княжна впервые влюбляется в опасного офицера Печорина, не подозревая, что его интерес к ней связан с тайной связью с другой женщиной. Светская игра оборачивается клеветой, дуэлью и болезненным взрослением. Мэри сыграет Таисия Калинина, Печорина – Слава Копейкин, Грушницкого – Тимофей Кочнев, а Веру – Мила Ершова. Основными референсами называются МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ Греты Гервиг, ЭММА Отем де Уайлд и ЖЕСТОКИЙ РОМАНС Эльдара Рязанова. Съемки пройдут на натуре в Пятигорске и Кисловодске, а также в павильонах в Москве. Проект поддержит дистрибьютор «Атмосфера Кино».

В центре повествования ленты САМАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ (Киностудия «Ветер перемен») – 13-летняя Ника, которая тяжело переживает предстоящий развод родителей и пытается сохранить семью, отправившись вместе с ними в приключенческий квест в лесу. Испытания заставят героев по-новому взглянуть друг на друга, научиться слышать и поддерживать близких, а Нике предстоит понять, что семья не обязательно означает совместную жизнь. Режиссером картины выступит Леонид Пляскин (1999-Й), креативным продюсером – Илья Северов. Съемки пройдут в Хакасии, сейчас ведутся пробы. В участии в проекте заинтересованы Андрей Мерзликин, Янина Мелехова, София Петрова, Боря Тарасов и Камилла Войтова. Одной из особенностей фильма станет фантазийный Енот, который визуализирует внутренний диалог Ники и ее эмоциональные реакции. Персонажа планируют создавать с помощью реальных съемок и ИИ. В числе референсов – РОДНЫЕ, 7 ДНЕЙ 7 НОЧЕЙ и СЕМЬЯ ГОДА.

«Наше Кино Продакшн» представила семейное фэнтези ДОМОВОЙ. МЕЖДУ МИРАМИ, продолжающее историю ленты 2019 года. После переезда в новый дом Вика и ее дочь Алина не знают, что домовой Бор тайно защищает их от злого духа Потемника, который провоцирует ссоры и приносит несчастья. Когда ради спасения Алины Бор становится видимым, выясняется, что он оказался заточен в междумирье. Теперь семье предстоит объединиться, чтобы вернуть домового и победить Потемника. Режиссером выступит Павел Воронин, сценарий написали Василий Ровенский и Эвелина Барсегян. В ролях заявлены Екатерина Гусева, Сергей Чирков, Полина Айнутдинова и Михаил Орлов. Релиз предварительно намечен на начало 2029 года, дистрибьютором выступит «Наше кино».

Вторым проектом компании стало семейное фэнтези ЗОЛОТАЯ РЫБКА, созданное по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Прямой экранизацией произведения картина не является: знакомый образ становится отправной точкой для оригинальной истории. Невезучий предприниматель Никита спасает из пруда золотую рыбку и узнает, что перед ним капризная княжна XVI века, которую проклял волшебник Мерлин. Когда за ней начинает охоту злая графиня, решившая поработить «рыбку», Никите приходится отказаться от мечты о легких деньгах и в итоге пожертвовать всем ради любви. Режиссером картины выступит Борис Милованов, сценарий написали Василий Ровенский, Наталья Добровольская и Кристина Силкина, продюсером станет Максим Рогальский. Главные роли исполнят Павел Табаков и Анастасия Красовская. Визуальный мир фильма объединит три эпохи – время Александра Пушкина, современную Москву и Средневековье. Релиз предварительно запланирован на осень 2028 года.

Компания «МВ-Фильм» представила драму ВОЖАК – историю взросления, долга перед Отечеством и семьей, рассказанную глазами 11-летнего саамского мальчика. В основе сюжета лежит подвиг бойцов оленетранспортных батальонов, также известных как «оленная армия». В их состав входили представители коренного саамского народа Кольского полуострова, а также ненцы и коми. Режиссером выступит Александр Галибин, художественным руководителем – Владимир Грамматиков. Съемки предполагается провести зимой на открытой местности в Мурманской области, задействовав большое количество животных. Проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области, регион также окажет содействие съемкам. Партнером выступит холдинг Independent Media, дистрибьютором – «Централ Партнершип». Релиз планируют приурочить к 9 Мая 2028 года.

Компания «Резервная копия» рассказала на питчинге об адаптации ЧЕРНОЙ КУРИЦЫ Антония Погорельского. По сюжету, одинокий мальчик Алеша спасает загадочную черную курицу, которая оказывается министром подземного королевства Карсеремов, после чего попадает в мир магии и чудес. Герою предстоит решить, остаться ли верным новым друзьям и преодолеть свои страхи или навсегда покинуть волшебный мир. Режиссером картины выступает Владимир Битоков («Натали и Александр», «Хэдшот»). В дримкасте на взрослые роли заявлены Риналь Мухаметов, Ольга Лерман, Сергей Гилев и Сергей Епишев. По словам Битокова, это история взросления, рассказанная языком магического реализма. Основным визуальным референсом режиссер называет ЛАБИРИНТ ФАВНА Гильермо дель Торо.

ДИВ («Регион-Студия») станет первым фильмом, созданным в копродукции Республики Татарстан и Республики Башкортостан. В основу проекта легли сказки двух республик, а к производству подключены несколько региональных студий. Режиссером выступит Алексей Барыкин, в главных ролях будут заняты башкирские и татарские артисты. Дистрибьютором станет «Кинологистика».

Детский музыкальный фильм ПОХИЩЕНИЕ ПУХА («Киногуру») основан на одноименной книге Дмитрия Емца. В Крым приезжает писатель, намеренный завладеть артефактами в виде игрушек, однако его план пытаются сорвать дети. Съемки картины пройдут в Крыму. Режиссером выступит Александр Сухарев, музыку напишет Григорий Гладков.

Комедия НЕДЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ компании «Мармот-фильм» расскажет о новогоднем эксперименте, который родители проводят над собственными детьми, оставив их одних дома. Неделя без взрослых быстро выходит из-под контроля: ссоры, заговоры, крысиные драмы и неожиданные происшествия следуют одно за другим. Вынужденные справляться со всем самостоятельно, брат и сестра постепенно приходят к необходимости научиться слышать и понимать друг друга. Режиссером выступит Александра Сарана (ВТРОЕМ). В актерском составе заявлены Игорь Гордин, Евгения Дмитриева, Никита Ефремов, Екатерина Шпица, Иса Новиков и Полина Бах. Среди референсов проекта – ОДИН ДОМА, МАНЮНЯ и МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ.

Новогодняя фантастическая комедия ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА: НОВОГОДНИЙ АБОРДАЖ («Р МЕДИА») – это продолжение фантастической ленты 2024 года. Бывший космический пират Гелал влюбляется в земную музыку, однако его гордыня приводит к конфликту с друзьями и межгалактическим правительством. Власти решают уничтожить Землю и завладеть музыкой, отправив за юным скрипачом Митей самое опасное существо во Вселенной – космического пирата Фрогнера. Гелалу предстоит всего за три часа вернуть доверие друзей и спасти Землю, причем события разворачиваются в канун Нового года. Главные роли вновь исполнят Алексей Онежен и Полина Гухман, а режиссером, как и в первой части, выступит Антон Борматов. По словам продюсеров, первая картина окупилась благодаря кинопрокату и продаже прав онлайн-кинотеатрам.

Заключительным проектом питчинга стал дебют Виктории Захаренко ДЕВОЧКА, СПОЙ! («Студия АСДС»). По сюжету, 8-летняя Лиза из Ангарска отправляется на вокальный конкурс не ради победы, а ради возможности встретиться с отцом. В роли Лизы заявлена Виктория Колова, ее родителей сыграют Анна Немченко и Дмитрий Меняйло. Продюсером картины выступит Екатерина Борисова, дистрибьютором – «Каро Премьер».

Фото: концепт-арт фильма ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2