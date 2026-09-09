Минкультуры перенесло питчинги игровых фильмов

Теперь они пройдут 12 и 13 октября

Министерство культуры Российской Федерации сообщило о переносе очных защит игровых полнометражных проектов в рамках третьего этапа отбора на предоставление субсидий для поддержки производства национальных фильмов.

Очная защита игровых дебютных полнометражных картин теперь состоится 12 октября, а питчинг игровых недебютных полнометражных проектов – 13 октября.

Ожидается, что в рамках первой защиты экспертам будут представлены 44 проекта, а в рамках второй – 61 фильм.