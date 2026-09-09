Минкультуры перенесло питчинги игровых фильмов
Автор: БК
9 сентября 2026
Теперь они пройдут 12 и 13 октября
Министерство культуры Российской Федерации сообщило о переносе очных защит игровых полнометражных проектов в рамках третьего этапа отбора на предоставление субсидий для поддержки производства национальных фильмов.
Очная защита игровых дебютных полнометражных картин теперь состоится 12 октября, а питчинг игровых недебютных полнометражных проектов – 13 октября.
Ожидается, что в рамках первой защиты экспертам будут представлены 44 проекта, а в рамках второй – 61 фильм.
Самое читаемое
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»Подробнее
Okko рассказал о новинках сентябряПодробнее
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрекает скорую остановку пиратского кинопрокатаПодробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентябряПодробнее
Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в АвстрииПодробнее
Международная касса: «Одиссея» впервые обошла «Человека-паука» на уикенде во всем миреПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 годаПодробнее
Программа «Автор» провела питчинг сценариев девятой волныПодробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы во главе с «Человеком-пауком»Подробнее
83-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работуПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» продолжает доминировать в прокатеПодробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»Подробнее
Мэрия Москвы начала прием заявок на два гранта для кинопроизводителейПодробнее
Дмитрий Киселев снимет фильм про Урфина ДжюсаПодробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Трудно быть богом»Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы уже месяц на вершинеПодробнее
Предпродажи уикенда: «Тони» вырвался вперед всех новинокПодробнее
Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра КИОНПодробнее
Московскую международную неделю кино в 2026 году посетило более 720 тысяч человекПодробнее
Официальная касса России: обратная сторона прокатаПодробнее
Новости по теме
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого годаПодробнее
Ирина Мастусова возглавила комиссию по кино и анимации общественного совета при МинкультурыПодробнее
Суд отказал Минкультуры во взыскании 60 млн рублей с «Союзмультфильма»Подробнее
Минкультуры обновило состав общественного совета при ведомствеПодробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за первое полугодие 2026 годаПодробнее