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Минкультуры перенесло питчинги игровых фильмов

Автор: БК

9 сентября 2026

Теперь они пройдут 12 и 13 октября

Министерство культуры Российской Федерации сообщило о переносе очных защит игровых полнометражных проектов в рамках третьего этапа отбора на предоставление субсидий для поддержки производства национальных фильмов.

Очная защита игровых дебютных полнометражных картин теперь состоится 12 октября, а питчинг игровых недебютных полнометражных проектов – 13 октября.

Ожидается, что в рамках первой защиты экспертам будут представлены 44 проекта, а в рамках второй – 61 фильм.

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