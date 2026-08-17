top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Суд отказал Минкультуры во взыскании 60 млн рублей с «Союзмультфильма»

Суд отказал Минкультуры во взыскании 60 млн рублей с «Союзмультфильма»

Автор: БК

17 августа 2026

Спор возник из-за субсидии, выделенной на модернизацию студии в 2013 году

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству культуры России в удовлетворении иска к киностудии «Союзмультфильм» о взыскании 60 млн рублей субсидии и 71,1 млн рублей процентов за пользование денежными средствами.

Отмечается, что резолютивная часть решения была вынесена 14 августа. Оно может быть обжаловано в течение месяца в суде апелляционной инстанции.

Напомним, что речь шла о субсидии, выделенной на модернизацию «Союзмультфильма» в 2013 году. По словам представителей студии, полученные средства были переведены на счет обанкротившегося в 2015 году банка «Российский кредит», из-за чего «Союзмультфильм» фактически их не получил.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор новинок проката на уикенде 13-16 августа
Подробнее
Официальная касса России: колобок сквозь вселенные
Подробнее
Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершине
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» удерживает лидерство
Подробнее
Marvel представила актерский состав новых «Людей Икс»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августа
Подробнее
Советник президента РФ предложила усилить контроль за соблюдением законов в области кинопроката
Подробнее
Четвертый сезон «Теда Лассо» показал лучший старт в истории Apple TV
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» выигрывает уикенд во второй раз подряд
Подробнее
Paramount может начать перенос бизнеса из Калифорнии уже в октябре
Подробнее
Фестиваль «Короче» назвал фильм открытия
Подробнее
Софья Митрофанова покидает холдинг «ON Медиа»
Подробнее
«Лунапарк» запускает драмеди «Маленький принц»
Подробнее
ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил конкурсную программу
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ запускает новые программы дополнительного образования
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Крушение рейса» уступило триллеру «Из глубины»
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу 2026»: фоторепортаж с церемонии закрытия
Подробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала и 6 месяцев 2026 года
Подробнее
Видеоверсии спектаклей фестиваля «Первый план» появятся в онлайне
Подробнее

Новости по теме

«Союзмультфильм» откажется от лицензирования классических персонажей для книг и парков
Подробнее
«Союзмультфильм» создал отдельную компанию по разработке и международному продвижению игрового кино
Подробнее
«Чебурашка» может получить продолжение после третьего фильма
Подробнее
Минкультуры требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей
Подробнее
Минкультуры обновило состав общественного совета при ведомстве
Подробнее