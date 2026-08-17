Суд отказал Минкультуры во взыскании 60 млн рублей с «Союзмультфильма»

Спор возник из-за субсидии, выделенной на модернизацию студии в 2013 году

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству культуры России в удовлетворении иска к киностудии «Союзмультфильм» о взыскании 60 млн рублей субсидии и 71,1 млн рублей процентов за пользование денежными средствами.

Отмечается, что резолютивная часть решения была вынесена 14 августа. Оно может быть обжаловано в течение месяца в суде апелляционной инстанции.

Напомним, что речь шла о субсидии, выделенной на модернизацию «Союзмультфильма» в 2013 году. По словам представителей студии, полученные средства были переведены на счет обанкротившегося в 2015 году банка «Российский кредит», из-за чего «Союзмультфильм» фактически их не получил.