КИОН рассказал о новинках октября

«Полдень», «Майкл» и другие премьеры

Одной из грядущих новинок онлайн-кинотеатра КИОН в октябре станет фантастический детектив «Полдень» по мотивам повести «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Главные роли в сериале исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник.

Кроме того, зрителей ждут музыкальный байопик МАЙКЛ, драма СМОТРИ НА МЕНЯ!, детектив «Марлен» с Юрием Стояновым, новый выпуск документального проекта Саши Сулим, посвященный «Блондинке с молотком» Ирине Гайдамачук, а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Полдень» (фантастический детектив, реж. Клим Козинский)

Действие разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти прогрессора Льва Абалкина, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит выяснить, что связывает Абалкина со сверхцивилизацией Странников и какую угрозу его возвращение может представлять для человечества.

«Честь» (драма, реж. Бехзод Жаниев)

Узбекская драма о молодой женщине, которая пытается найти свое место в современном мире, сохранить отношения и пройти через череду испытаний и предательств.

С 8 октября:

«Отряд 731» (драма, реж. Армен Назикян)

1945 год. Разведывательно-диверсионная группа СМЕРШ обнаруживает в Маньчжурии секретную японскую базу по производству бактериологического оружия.

С 9 октября:

«Балтийское море» (военная драма, реж. Алексей Карелин)

Лето 1944 года. После того как советские моряки топят немецкую подлодку с новейшими торпедами на борту, противник отправляет в Ленинград агента, который должен уничтожить опасную находку. Сергею Сабурову и Елене Солей предстоит обезвредить диверсантов и найти «крота» в собственном окружении.

С 10 октября:

МАЙКЛ (музыкальный байопик, реж. Антуан Фукуа)

Биографическая музыкальная драма о Майкле Джексоне и его пути от первых выступлений в составе The Jackson 5 до статуса мировой поп-звезды.

С 13 октября:

«Марлен» (детектив, реж. Станислав Либин)

Марлен Симонов – следователь старой школы, который специализируется на преступлениях в мире шоу-бизнеса. Там, где известность и деньги помогают скрывать правду, Симонов полагается на опыт, наблюдательность и умение разговорить практически любого подозреваемого.

С 18 октября:

ПАПЫ (драмеди, реж. Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Армен Ананикян, Михаил Погосов)

Четыре истории о совершенно разных отцах и детях объединяет одна тема — сила родительской любви.

С 22 октября:

СМОТРИ НА МЕНЯ! (драма, реж. Владимир Грамматиков)

1948 год. Бывшая оперная певица Нина Левицкая почти год ничего не знает о судьбе пропавшего мужа. Опасаясь ареста, она продает имущество, забирает четверых детей и отправляется из Свердловска в Москву на его поиски.

С 24 октября:

«Ронин» (детективная мелодрама, реж. Сергей Горбачев, Игорь Драка)

Боец спецназа Иван Доронин после тяжелого ранения отправляется в родную сибирскую деревню. Вынужденный на время оставить службу, он берется за работу почтальона, заботится о сыновьях и оказывается втянут в череду местных конфликтов и расследований.

Также в октябре:

«Трудная. Неприкасаемая» (драма, реж. Оксана Барковская)

новые серии

Во втором сезоне Влада пытается начать новую жизнь и помогает девушкам в центре «Сестренки». Однако исчезновение давней знакомой втягивает ее в опасное расследование: за пропажей скрывается преступная схема с квартирами и деньгами, а попытки добраться до правды ставят под угрозу саму Владу и ее близких.

«Саша Сулим. История преступлений» (документальный)

новый выпуск

Третья серия проекта будет посвящена Ирине Гайдамачук – одной из самых известных российских серийных убийц. В 2000-х годах она совершила серию нападений на пожилых женщин в Свердловской области, проникая в их квартиры под различными предлогами. В СМИ Гайдамачук получила прозвища «Красноуфимская волчица» и «Блондинка с молотком».

Фото: кадр со съемок сериала «Полдень»