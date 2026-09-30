Предпродажи уикенда: «Приключения мамонтенка» опередили «Царевну Несмеяну»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG), ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI) и фильм ужасов АРАХНИД (CP).

Из двух рассмотренных семейных релизов вперед вырвался мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ с результатом в 1,8 млн рублей. Новинка уступила проекту ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 69,3 млн), но обошла мультфильмы ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 48,4 млн), ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 49,1 млн) и МАРАКУДА (991 тысяча рублей, стартовые сборы – 43,3 млн).

В свою очередь, игровая сказка ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА предварительно собрала 1,2 млн рублей. Новинка превзошла аналоги ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 62,6 млн) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,2 млн), но уступила лентам ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (4,5 млн рублей, стартовые сборы – 152,4 млн без учета превью), БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 94,6 млн) и МАША И МЕДВЕДИ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 79,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 4,523 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,406 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704 ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2,553 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2,104 МАША И МЕДВЕДИ 1,982 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ 1,787 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 1,220 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ 1,141 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 1,150 МАРАКУДА 0,991 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 0,946 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 0,662

Хоррор АРАХНИД предварительно освоил 99,6 тысячи рублей. Новинка расположилась между релизами ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (167,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,1 млн) и ПАУТИНА СТРАХА (76,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ 167,7 АРАХНИД 99,6 ПАУТИНА СТРАХА 76,4

Фото: кадр из мультфильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

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30.09.2026 Автор: Никита Никитин