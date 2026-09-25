Международный кинорынок Eurasian Film Market объявил программу

Мероприятие пройдет в Алматы с 29 сентября по 1 октября

Организаторы IV Международного кинорынка Eurasian Film Market (EFM), который пройдет в Алматы с 29 сентября по 1 октября, рассказали о программе грядущего мероприятия.

Среди экспонентов и участников дистрибьюторы и производители контента, демонстраторы, поставщики услуг и оборудования для кинопроизводства и кинопоказа, представители международных кинофондов: НАО «Государственный Фонд Поддержки Националььного Кино», Ascar Cinema, Tiger Films, CNC, Unifrance, Russian Content Worldwide, Freedom Media, Trapeza, German Films, Megogo, Kinopark, Asana Film, Kinologistika, Kinopoisk, Unico Play, Salem Entertainment, Dear Silence, TV+, MK2, Кinoplan, Asia Cinema, Sakhafilm, Etnomedia, Exponenta Film, Top Cinema, UNESCO, Cinecittà, Prebook, Capella Film, Tolqyn Film Fund, Bihas (официальный представитель Barco в Центральной Азии), TV+, Chaplin Cinemas, NFDC, MTD Media, Husks productions, Gemin Sky, M6, Cinemaxx, Etnomedia, Киноплан, Представительство OSRAM GmbH в Казахстане, Christie Digital, MR, Cinemaus Studio, Digital District, Galaxy Snow Screen и другие.

Специальная программа #ПОИСК представит потенциальным байерам и фестивальным отборщикам более 350 новых фильмов из Центральной Азии. В 2026 году EFM продолжит кураторскую инициативу по продвижению регионального контента.

Как и в предыдущие годы, в рамках программы форума пройдет Festival d’Avant-Premières du Cinéma Français с показами новых французских фильмов, готовящихся к релизу в Центральной Азии и других странах СНГ. Откроет ее показ байопика ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ.

Полная программа мероприятия

29 сентября (вторник)

• 09:30 Начало регистрации участников

• 10:30 – 10:50 Открытие кинорынка и выставки

Приветственное слово организаторов: Eurasian Film Market, Посольство Франции, Бюро по туризму Алматы Visit Almaty, кинотеатр «Арман»

• 11:00 – 12:30 Сессия «Стриминговые платформы как окно возможностей: инсайты, формирующие рынок»

Основные треки обсуждения: тенденции, контентная стратегия, маркетинг, производство оригинального контента

Спикеры: Freedom Media — Олег Столярчук, директор по маркетинговым коммуникациям, и Максим Сальников, программный директор; Кинопоиск — Елена Бродская, руководитель по контенту, маркетингу и партнёрствам; TV+ — представитель; BeeTV — представитель; iTV (Узбекистан) — Сирожиддин Шовкатов, заместитель директора по контенту; Этномедия (Кыргызстан) — Салмат Иманов, коммерческий директор; AZO (Кыргызстан) — Асель Умарова, исполнительный директор

• 13:00 – 14:30 Презентация интеграторов

Bihas, авторизованный партнёр Barco — спикер Ольга Джорд, заместитель генерального директора; Christie — «Будущее кинопроекции: технологии Christie для современных кинотеатров», спикер Анна Вострецова; Pro Cinema — «Новые возможности кинотеатров», спикер Анатолий Черников, генеральный директор

• 15:00 – 16:00 Презентации контента для кинотеатров и медиа Ascar Cinema

Национальные проекты; голливудские релизы второго полугодия, включая демонстрацию трейлеров RESIDENT EVIL, VERITY, JUMANJI 3, THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING, WHALEFALL, HEXED, AVENGERS: DOOMSDAY и др.; голливудские релизы Disney/Sony 2027

• 16:30 – 17:00 Презентация сценарной лаборатории Cinegram Writers Agency

Стратегия работы с авторами и студиями, современные подходы к созданию коммерчески успешного и художественно ценного контента для кино, ТВ и стриминговых платформ в эпоху внедрения ИИ

Спикер: Рашид Нугманов — режиссёр, сценарист, продюсер, президент Академии кинематографических искусств и наук Казахстана

• 17:00 – 18:00 Сессия Artificial Intelligence & Film

Основные треки: ИИ в кино и анимации — гибридное производство. Спикер: Давид Туганов — сооснователь Creata Group, президент Альянса креативных индустрий Казахстана (CIAQ)

Как казахстанское кино осваивает ИИ: результаты исследования. Спикер: Даяна Уакпаева — эксперт в сфере кино и медиа, кинокритик, креативный продюсер, создатель платформы кинокультурных событий «PHENOMEN», комитет по кино CIAQ

Создаём сцену фильма живьём: кейс БӨРІ. Спикеры: Александр Андреянов — основатель Neyra Vision Studio (Джакарта / Сингапур), сопродюсер Taurus Asia Production; Анара Жунусова — генеральный продюсер проекта, сооснователь Taurus Asia Production

ИИ в сценарном искусстве. Спикер: Рашид Нугманов — основатель IT-стартапа Spec Ltd (МФЦА) и автор метода DRAMATICON

• 18:30 – 21:30 Открытие фестиваля французского кино D’AVANT PREMIÈRES DU CINÉMA FRANÇAIS

Показ фильма ДЕ ГОЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ (2026), реж. Антонет Бодри

Вход бесплатный

30 сентября (среда)

• 11:00 – 12:00 Сессия «Роль новых медиа в продвижении кино»

Спикеры: Асхат Халимов — CEO Baysa Entertainment и Digital Laboratory, основатель первого в Казахстане TikTok-хауса BIP, а также основатель национального проекта Derrekkoz; Жади Тургумбаева — журналист, редактор рейтинга «30 under 30» Forbes Kazakhstan, исполнительный продюсер; Адалят Бакиева — медиабоксёр, блогер и инфлюенсер; Арайлым Малгаждар — блогер, мама пяти детей и продюсер успешных детских медиапроектов; Томирис Данияр — блогер, актриса и контент-креатор

• 12:30 – 13:30 Отраслевая презентация «Киноиндустрия Кореи» от Asian Contents & Film Market

Спикер: Эллен Ким — директор кинорынка ACFM

• 14:00 – 14:30 #Поиск СНГ. Презентации нового контента для дистрибьюторов и медиа

Презентация включает проекты из Монголии и Якутии

• 15:00 – 16:00 Презентация контента: Анимация Центральной Азии

QASAQ ANIMASIA — спикер Тимур Кулмаханов, художественный руководитель; CUBIC – VFX & Animation Studio — спикер Денис Вежновец, супервайзер визуальных эффектов; DIP ANIMATION STUDIO — спикер Павел Ким, CEO; КАРЕК & ТАЙТОРУ ФИЛМС — спикер Толкун Дайырбекова, продюсер

• 17:00 – 18:00 Сессия Documentary Films Impact Lab

Импакт-кино: как документальный и авторский фильм о социальной теме доходит до своего зрителя и меняет повестку — импакт-стратегия, работа с сообществами, показы для целевых аудиторий

Модератор: Давид Туганов — президент Альянса креативных индустрий Казахстана (CIAQ)

Спикеры: Жанара Жаканова — CEO ARUJAN PRODUCTION, продюсер «AI Media Mektep», автор YouTube-канала «BALA MEDIA», член правления CIAQ, руководитель комитета детского и семейного кино; Фариза Танай — режиссёр, сценарист, PhD; Корлан Аби — режиссёр, сценарист, актриса и креативный продюсер; Анна Чакиртова — кинопродюсер

• 18:00 – 21:00 Показы фильмов программы Documentary Films Impact Lab

КРАСИВАЯ, реж. Фариза Танай, документальный, 38 мин.; ДОЛГ, реж. Корлан Аби, игровой короткий метр, 18 мин.; тизер эко-драмы ҚАРА БЕКІРЕ (ЧЁРНАЯ ИКРА), реж. Берик Жаханов; РАЗЛОГОВ, реж. Анастасия Разлогова, документальный анимационный, 73 мин.

• 19:00 – 20:30 Показы фестиваля французского кино D’AVANT PREMIÈRES DU CINÉMA FRANÇAIS

ПОЛНЫЙ ФИЛ, реж. Кантен-Дюпьё (2026)

Вход бесплатный

1 октября (четверг)

• В течение дня Экскурсионная программа для участников кинорынка от Бюро по туризму Алматы – Visit Almaty

Нетворкинг

• 19:00 – 21:00 Показы фестиваля французского кино D’AVANT PREMIÈRES DU CINÉMA FRANÇAIS

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, реж. Клод Лелуш (1966)

Вход бесплатный