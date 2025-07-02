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Кинорынок Eurasian Film Market открыл аккредитацию и объявил прием заявок

Автор: БК

2 июля 2025

Форум пройдет в Казахстане с 29 сентября по 1 октября

Организаторы третьего международного кинорынка Eurasian Film Market (EFM), который пройдет с 29 сентября по 1 октября в Казахстане, начали прием заявок для участия в программах и открыли аккредитацию участников.

Заявку можно оформить на официальном сайте мероприятия.

EFM является крупнейшим кинорынком в Центральной Азии и одним из ярких примеров мероприятий сферы креативных индустрий. Основной задачей является создание современной платформы для продвижения отечественных и зарубежных проектов и компаний в страны СНГ, а также расширение возможностей для бизнеса между странами СНГ и миром.

Главной площадкой форума вновь станет киноцентр «Арман» в городе Алматы. Отмечается, что в 2024 году участниками EFM году стали более 100 компаний из 15 стран мира.

Фото: пресс-служба EFM

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