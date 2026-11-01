Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября

Новые расследования Нерожденной, реальная кража голоса и снова Скорая помощь

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в ноябре – второй сезон мистического детектива "Нерожденная", девятый сезон хита НТВ с Гошей Куценко "Скорая помощь", свежие мелодрамы Dомашнего, остросюжетный фильм о краже голоса СИНТЕТИКА на основе реальных событий и многое другое.

Уже на сервисе:

"Лиса-сваха: Ван Цюань" (фэнтези, Китай). Хладнокровный воин-затворник Ваньцюань Фугуй встречает таинственную демоницу Цинтун, и их союз бросает вызов привычному миру. Уся-драма с Чэн И и Ли Итун по одноименной маньхуа То Сяосиня.

"Школа медсестер" (драма, Дания). В восьмом сезоне сериала «Школа медсестер» главных героев вновь ждут сложные моральные дилеммы и драматические повороты. Пришла пора подводить итоги эксперимента, в котором мужчины стали работать в качестве младшего медицинского персонала наряду с женщинами. На горизонте уже маячат 1960-е, и сотрудники датского госпиталя Фреденслунд не могут не замечать, какие грандиозные перемены в обществе они несут. Анна чувствует, что уже способна быть кем-то большим, чем просто медсестрой, но врачи-мужчины испытывают смешанные чувства по этому поводу.

"Нерожденная" (детектив, мистика) Алиса повзрослела и все чаще задумывается о том, что на самом деле испытывает к своему другу — следователю Васе. Тем временем в деле «болотного маньяка» появляется новая жертва. Опасаясь за жизнь Васи, которого преследует призрак погибшей, Алиса снова подключается к расследованию. Кроме того, ей предстоит ближе познакомиться с родителями Лены, но Алиса даже не подозревает о том, какую роль в ее собственной судьбе сыграла эта семья.

"Буду рядом" (мелодрама) Выйдя из тюрьмы, Таня оказывается без родных и крыши над головой, но не отчаивается и устраивается на работу в службу доставки. Один из заказов приводит ее в дом бизнесмена Олега, из-за болезни прикованного к инвалидному креслу. Мужчина узнает, что Таня училась на хирурга-ортопеда и нанимает ее к себе сиделкой, а со временем сближается с ней. Помогая Олегу восстановиться и вернуться к работе, героиня постепенно вникает в его семейные отношения и однажды выясняет, что жена бизнесмена Светлана и лечащий врач Макаров в сговоре и вовсе не помогают больному, а напротив, препятствуют его выздоровлению. Нетерпимая к любой несправедливости, Татьяна задается целью вывести злоумышленников на чистую воду, но за это ей предстоит дорого заплатить.

СИНТЕТИКА (триллер, комедия, реж. Алекс Некто) Звезда дубляжа Алена однажды с ужасом обнаруживает, что ее уникальный голос был украден и превращен в новый, синтезированный с помощью искусственного интеллекта продукт. Разработчики нейросети крупного банка незаконно используют ее голос повсюду — от объявлений в аэропорту и компьютерных игр до сомнительной рекламы. Чтобы вернуть себе право распоряжаться тем, что принадлежит ей по праву рождения, Алена собирает разношерстную команду: своего молодого человека, юриста и амбициозную журналистку. Вместе они вступают в неравную борьбу с крупной компанией.

С 5 ноября:

"Улей" (триллер, детектив) Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на театральный фестиваль со спектаклем «Улей», основанным на эрзянском фольклоре. Но на открытии фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли срывается с высоты и погибает. Несмотря на случившееся, режиссер спектакля решает не отменять премьеру. Пока труппа продолжает репетиции, полиция пытается разобраться в обстоятельствах смерти. Что произошло в театре на самом деле: несчастный случай, тщательно спланированное убийство или нечто, чему невозможно найти рационального объяснения?

"Скользкая дорога" (мелодрама) Молодой хирург Роман и его сестра Настя становятся участниками трагедии — по их вине страдает известный футболист Артем, который после аварии теряет возможность играть. Чтобы спасти брата от тюрьмы, Настя соглашается солгать полиции, и с этого момента жизнь героев превращается в череду лжи, страхов и взаимных обид.

С 9 ноября:

"Огонь" (драма, комедия) Молодой лейтенант Журавлев внедряется в ряды огнеборцев, чтобы найти виновного в страшном происшествии, где пострадал один из пожарных, и разобраться во внутренних конфликтах. Однако все выходит за рамки намеченного, когда в городе начинает орудовать сумасшедший поджигатель. Новый проект с Никитой Панфиловым.

"Бродяга" (детектив, мелодрама) В четвертом сезоне Бродяга пытается вернуться к своей прежней жизни — кажется, ему это удается. Но впереди — новое испытание. Однажды его жена, задержавшись на работе, обнаруживает в кабинете труп директора. Когда приезжает полиция, «труп» оживает — директор жив-здоров и даже не ранен. Легче всего списать происшествие на больную фантазию своей жены, но Сафронов уверен: что-то тут не так. Тем временем Лера в Ниловске ищет серийного убийцу, который травит редким ядом исключительно мужчин…

С 11 ноября:

"У моего босса определенные вкусы" (мелодрама, комедия, Южная Корея) Квон До Хек, президент компании Oh Yes Entertainment и наследник семьи чеболей. Услышав на одном альбоме голос неизвестной женщины, он не может избавиться от желания найти ее. Так в его жизнь входит Ли Ын Чэ, энергичная и прямолинейная девушка, вокалистка инди-группы, которая днем ходит по собеседованиям, а вечером выступает на сцене. Несмотря на неудачи, Ли Ын Чэ не падает духом и честно выражает свои чувства. Квон До Хек же твердо верит в данные и логику, игнорируя эмоции, и до мелочей контролирует свою жизнь. Это происходит до тех пор, пока не появляется Ли Ын Чэ, которая становится единственной переменной, способной вывести из равновесия его идеальный мир.

С 23 ноября:

"Скорая помощь" (драма) Не успели врачи 58-й выдохнуть после того, как «отвоевали» свою подстанцию у нечистого на руку застройщика, как приключилась новая напасть — смена руководства всей службы скорой помощи. У нового начальника — расчетливого и беспринципного Антона Максакова — на уме одни показатели и требование любой ценой сократить количество госпитализаций. Но Константин Кулыгин и его коллеги не готовы мириться с произволом нового руководства, ведь для них всегда на первом месте помощь пациентам. 9 сезон медицинского процедурала с Гошей Куценко.

"Вступительный экзамен" (триллер, Южная Корея) Кан Гон-тэ — выдающийся студент, получающий стипендию за достижения в учебе. Он скромен, тих и прилежен, и лишь его единственный друг знает о темной тайне, которую скрывает Гон-тэ. Нам Джэ-еп — наследник состоятельной семьи, которого учителя считают одаренным и воспитанным юношей, только вот в реальной жизни он — жестокий и беспринципный человек. Однажды Джэ-еп узнает темный секрет Гон-тэ и решает использовать эту информацию в своих целях. Он начинает шантажировать своего бедного сокурсника, требуя, чтобы именно он сдал за него самый важный экзамен на академические способности.

"Тысяча ароматов" (фэнтези, Китай) С падением небесного метеорита в мир явилось Древо Жизни. Легенда гласит, что тот, кто завладеет его плодом, обретет власть над всем сущим. Три расы — бессмертные, демоны и люди — схлестнулись в кровопролитной битве за обладание этим сокровищем. Спустя сто лет Лэй Сю Юань, одержимый желанием спасти своего старшего брата, намеренно сближается с сиротой по имени Сяо Бан Чуй, надеясь использовать ее в своих целях. Волею судьбы они вместе поступают в академию Чуфэн, и с течением времени их отношения перерастают в дружбу и взаимную привязанность. Но по мере того, как в их сердцах зарождаются чувства, тени прошлого начинают сгущаться, раскрывая тайны их происхождения.

Также в ноябре:

"Все в твоих руках" (комедия, мелодрама) Ваня и Аня знакомятся на свадьбе своих друзей. Он — будущий музыкальный продюсер, она — начинающий психолог. На свадьбе между ними пробегает искра. Спустя семь лет они встречаются в том же ресторане на свадьбе все той же невесты, но уже с другим женихом. Вот только Аня стала успешным блогером-психологом, а Ваня… так и планирует стать продюсером. Искра зажигается снова, но костер по-прежнему не разгорается. И вот проходит еще семь лет. Ване 35, классный, но не очень успешный музыкант и продюсер. Аня успешная бизнесвумен, у нее онлайн-стартап в области психологической помощи, ее жених — красавчик бизнесмен, и у них планируется роскошная свадьба, на которой Ваня будет петь. И теперь остается только один вопрос: точно ли свадьба состоится? Новинка "Иви" с Сашей Бортич, Денисом Прытковым и Никитой Волковым.

"Странники духовного мира" (анимация, фэнтези, боевик, Китай) Чжан Юаньцин живет обычной жизнью, пока случайно не получает загадочную черную карту, которая меняет его судьбу. После активации артефакта он становится существом, способным перемещаться между человеческим и духовным измерениями, где действуют иные правила и обитают сущности, недоступные обычному восприятию. Новая роль наделяет его способностями, позволяющими видеть скрытые процессы, взаимодействовать с духами и выполнять задачи, связанные с балансом между мирами. Однако вместе с силой приходит обязанность участвовать в событиях, о которых он раньше не подозревал.



Фото: кадр из фильма СИНТЕТИКА