«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино

30 октября в особняке «Леман» в рамках фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 5.0» прошла дискуссионная панель «Вот и сказочке конец». Участники обсудили, не спадает ли бум российских киносказок, какие литературные направления могут заинтересовать продюсеров и почему отечественному кино необходимо расширять жанровую палитру.

В разговоре участвовали генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, шеф-редактор АНО «Институт развития интернета» Евгений Сосницкий, главный редактор кинокомпании СТВ, драматург и сценарист Александр Архипов, режиссер и продюсер Джаник Файзиев, генеральный директор ON Студии и директор по производству оригинального контента КИОН Максим Филатов. Модерировал встречу ведущий программы «Индустрия кино» и главный редактор портала «Фильм Про» Иван Кудрявцев.

Не конец сказок, а время для трансформации

Участники дискуссии сразу не согласились с тем, что российский рынок сказочного кино перегрет и жанр исчерпал возможности для развития. По мнению Джаника Файзиева, индустрия только учится работать с этим направлением: для появления действительно сильных фильмов необходимо накопить опыт, вырастить специалистов и создать достаточное количество проектов, среди которых будут появляться заметные успехи.

Продюсер сравнил развитие сказочного кино с формированием других крупных индустриальных направлений: чтобы появились выдающиеся режиссеры, сценаристы и специалисты по компьютерной графике, нужно сначала создать условия для большого числа работ. Он также напомнил, что несколько российских сказок уже преодолели рубеж в 1 млрд рублей сборов, а для рынка это важный показатель коммерческого успеха.

Евгений Сосницкий признал, что у крупных полнометражных сказок, возможно, постепенно обозначается потолок, однако считает, что жанр должен не исчезнуть, а трансформироваться. Меняться могут сюжеты, герои, вселенные и способы обращения к национальному культурному наследию. Для ИРИ сказки важны не только как коммерческий продукт: они создают общий культурный опыт для семейной аудитории и помогают сохранять интерес к отечественным историям.

При этом участники подчеркнули, что не стоит ограничиваться только привычными сюжетами. Евгений Капьев обратил внимание на потенциал сказок народов России – якутских, татарских, марийских и других. По его мнению, эти истории тоже могут стать основой для масштабных экранных проектов.

Фантастика, попаданцы и мелодрамы: какие жанры ждут своего часа

Александр Архипов призвал не превращать российское кино в закрытую систему, которая бесконечно переосмысляет уже известные произведения. По его мнению, ремейки и экранизации классики дают кинотеатрам определенную опору, но индустрии необходим постоянный приток новых сюжетов. В качестве перспективных направлений он назвал фантастику, мелодрамы, подростковые истории и музыкальные комедии.

Архипов также обратил внимание на возможность осваивать новые исторические декорации. Например, ему интересен период конца XIX – начала XX века: отдельные проекты уже показали, что отечественную историю можно рассказывать зрителю через необычные жанровые решения.

Евгений Капьев, в свою очередь, рассказал о направлениях, которые хорошо представлены в современной литературе, но пока не получили сопоставимого развития в кино. Среди них – попаданцы, фэнтези, детские и подростковые детективы, хорроры и дарк-романс. Последний жанр строится на напряженных, порой провокационных романтических отношениях и сейчас пользуется заметным спросом у читателей.

Отдельно глава «Эксмо» выделил уютные детективы – истории о расследованиях в небольших городах, где преступления раскрывают обычные люди, а драматизм сочетается с юмором и бытовыми сюжетами. По его словам, издательство видит большой потенциал и в молодых российских авторах, чьи произведения уже находят читателей за рубежом.

Среди конкретных проектов, о которых говорили на встрече, – «Фатум. Гаер», история любви королевы и придворного шута, а также музыкальная СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Последнюю снимает Алексей Нужный, а песни для фильма написал Максим Фадеев. Александр Архипов назвал музыкальную комедию еще одним направлением, которое российскому кино стоит развивать.

Новому кино нужны новые зрители

Максим Филатов предложил разделять аудитории полнометражного кино и сериалов: у этих форматов есть пересечения, но и собственные зрительские привычки. В качестве примера он привел три проекта, с которыми работала ON Студия: АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и КОММЕРСАНТ. Они ориентированы на разные группы зрителей – от подростков и семей с детьми до молодой взрослой аудитории.

По словам Филатова, индустрии не хватает фильмов, на которые люди в возрасте 25–30 лет могли бы пойти без детей – например, вдвоем на свидание или компанией друзей. Поэтому студия уделяет внимание жанровым проектам, в том числе историческим историям с современной подачей. В числе таких разработок – сериал по мотивам «Капитанской дочки» Александра Пушкина. Создатели стремятся сделать героев и язык произведения ближе молодой аудитории, не превращая историческую экранизацию в музейную реконструкцию.

Филатов также привел в пример КОММЕРСАНТА: по его наблюдениям, первоначально на фильм активнее шла мужская аудитория, но затем заметную роль сыграли женщины, которые приходили на сеансы и рекомендовали картину знакомым. В итоге «сарафанное радио» помогло расширить аудиторию проекта. Этот случай, по мнению продюсера, показывает, что жанровая история может заинтересовать зрителя не только заявленной тематикой, но и неожиданными эмоциональными акцентами.

Сказки как инвестиция в культурный код

Джаник Файзиев напомнил, что создание качественного сказочного кино требует времени и постоянной работы индустрии. По его мнению, нельзя рассчитывать, что несколько успешных картин сразу сформируют устойчивую школу: нужны новые проекты, опыт, профессионалы и технологические компетенции. Он сравнил этот процесс с развитием анимации и семейного контента за рубежом, где большое количество произведенных работ в итоге позволило появиться признанным лидерам.

Файзиев также подчеркнул, что ценность детского кино не сводится к кассовым сборам. Такие фильмы дают родителям возможность провести время с детьми за общим просмотром, а самим юным зрителям – познакомиться с историями о добре, зле, дружбе и взаимопомощи. Поэтому государственную поддержку этого направления продюсер рассматривает как инвестицию в культурную среду и зрительский опыт.

При этом постановка масштабной сказки остается дорогостоящим предприятием. В качестве примера Файзиев привел советский фильм МОРОЗКО: по его оценке, если бы такую картину снимали сегодня, ее бюджет мог бы составить 1,25–1,5 млрд рублей. Это еще раз показывает, насколько высоки производственные затраты в жанре и почему для его развития необходимы не только творческие идеи, но и соответствующие финансовые возможности.

30.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов