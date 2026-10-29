top banner

Совет директоров «Ленфильма» возглавил Борис Пиотровский

Автор: БК

29 октября 2026

Планируется продолжить работу по финансовому оздоровлению студии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский избран председателем совета директоров киностудии «Ленфильм». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня меня избрали председателем Совета директоров киностудии. Мы продолжаем ее финансовое оздоровление. Будем снимать хорошее кино и воспитывать новые кадры для индустрии. В этом году Петербург поддержал съемки двух больших художественных картин. В том числе – «Лавр» по роману Евгения Водолазкина», – отметил Борис Пиотровский.

В начале 2026 года «Ленфильм» перешел в собственность правительства Санкт-Петербурга. Ранее единственным владельцем киностудии являлось Росимущество. В последние годы на «Ленфильме» неоднократно менялось руководство. В июле 2026 года генеральным директором киностудии был назначен Дмитрий Давиденко, ранее возглавлявший департамент кинематографии Министерства культуры РФ. Также недавно стало известно, что в связи с переводом акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга власти города обсуждают идею начать поддерживать «Ленфильм» в приоритетном порядке. В соответствии с текущими правилами в 2026 году киностудии было выделено порядка 30 млн рублей.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве прошла презентация нового сезона ТНТ
Подробнее
КИОН рассказал о новинках ноября
Подробнее
Триквел «Дюны» и новые «Мстители» будут разведены по датам в прокате СНГ
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 октября 2026 года
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» продолжает лидировать
Подробнее
ТНТ представил сезон-2027
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино на 2027 год
Подробнее
Второй блок конференции «Медиабизнес» был посвящен контенту
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» не отдала лидерство амбициозным новинкам
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября
Подробнее
Касса четверга: «Битва моторов» остается впереди всех
Подробнее
В Москве прошла конференция «Медиабизнес», организованная изданием «Ведомости»
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за девять месяцев 2026 года
Подробнее
Международная касса: «Клэйфейс» стартовал на уровне «Чужой мамы»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Рождение империи» стартует лучше большинства аналогов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 октября – 1 ноября
Подробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал победителей
Подробнее
Илон Маск может приобрести долю в Paramount Warner Bros.
Подробнее
Официальная касса России: Время потерянных сказок
Подробнее