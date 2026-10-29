Совет директоров «Ленфильма» возглавил Борис Пиотровский

Планируется продолжить работу по финансовому оздоровлению студии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский избран председателем совета директоров киностудии «Ленфильм». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня меня избрали председателем Совета директоров киностудии. Мы продолжаем ее финансовое оздоровление. Будем снимать хорошее кино и воспитывать новые кадры для индустрии. В этом году Петербург поддержал съемки двух больших художественных картин. В том числе – «Лавр» по роману Евгения Водолазкина», – отметил Борис Пиотровский.

В начале 2026 года «Ленфильм» перешел в собственность правительства Санкт-Петербурга. Ранее единственным владельцем киностудии являлось Росимущество. В последние годы на «Ленфильме» неоднократно менялось руководство. В июле 2026 года генеральным директором киностудии был назначен Дмитрий Давиденко, ранее возглавлявший департамент кинематографии Министерства культуры РФ. Также недавно стало известно, что в связи с переводом акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга власти города обсуждают идею начать поддерживать «Ленфильм» в приоритетном порядке. В соответствии с текущими правилами в 2026 году киностудии было выделено порядка 30 млн рублей.