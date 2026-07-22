Дмитрий Давиденко возглавил киностудию «Ленфильм»

С декабря 2024 года эту должность занимала Надежда Андрющенко

Новым генеральным директором киностудии «Ленфильм» станет бывший директор департамента кинематографии Минкультуры России Дмитрий Давиденко. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с назначением.

Ожидается, что нового руководителя представят коллективу киностудии вечером 22 июля. Давиденко на момент публикации никак не прокомментировал свое назначение.

Дмитрий Давиденко возглавлял департамент кинематографии Минкультуры с 2022 по 2025 год. До перехода в министерство он работал в киноиндустрии, в том числе на студиях «Красная стрела» и «Рекун», на телеканале «Россия», а также в продюсерской компании Валерия Тодоровского.

Напомним, что в декабре 2024 года на пост гендиректора «Ленфильма» решением общего собрания акционеров была избрана Надежда Андрющенко.

Фото: ФПРК