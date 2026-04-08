ON Медиа и «Ленфильм» займутся совместным производством фильмов и сериалов
Автор: БК
8 апреля 2026
Две стороны заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Киностудия «Ленфильм» и холдинг ON Медиа, управляющий бизнесами группы МТС в сфере развлечений, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Оно подразумевает совместную образовательную и выставочную деятельность, производство полнометражных фильмов, сериалов и анимационных проектов, обмен технологиями и профессиональными кадрами, а также продвижение отечественного контента и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере кинематографии.
Отмечается, что одним из главных направлений сотрудничества «Ленфильма» и ON Медиа станет взаимное предоставление студий, техники и оборудования для съемок и постпродакшна.
Фото: пресс-служба ON Медиа
