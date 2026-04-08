ON Медиа и «Ленфильм» займутся совместным производством фильмов и сериалов

Автор: БК

8 апреля 2026

Две стороны заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Киностудия «Ленфильм» и холдинг ON Медиа, управляющий бизнесами группы МТС в сфере развлечений, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Оно подразумевает совместную образовательную и выставочную деятельность, производство полнометражных фильмов, сериалов и анимационных проектов, обмен технологиями и профессиональными кадрами, а также продвижение отечественного контента и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере кинематографии.

Отмечается, что одним из главных направлений сотрудничества «Ленфильма» и ON Медиа станет взаимное предоставление студий, техники и оборудования для съемок и постпродакшна.

Фото: пресс-служба ON Медиа

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
ГПМ РТВ готовит ремейк фильма «Зита и Гита»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Клим Шипенко и Соня Карпунина снимут новую экранизацию сказки «Золушка»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Фильмы совместного производства ГПМ РТВ и КБА заработали 5 млрд рублей в 2026 году
Подробнее
Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее

Новости по теме

КИОН рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр КИОН вновь эксклюзивно покажет премию «Ника»
Подробнее
Сценарист «Щенячьего патруля» поработает над «Лесовичками»
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России превысило 75 млн человек
Подробнее