ON Медиа и «Ленфильм» займутся совместным производством фильмов и сериалов

Две стороны заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Киностудия «Ленфильм» и холдинг ON Медиа, управляющий бизнесами группы МТС в сфере развлечений, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Оно подразумевает совместную образовательную и выставочную деятельность, производство полнометражных фильмов, сериалов и анимационных проектов, обмен технологиями и профессиональными кадрами, а также продвижение отечественного контента и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере кинематографии.

Отмечается, что одним из главных направлений сотрудничества «Ленфильма» и ON Медиа станет взаимное предоставление студий, техники и оборудования для съемок и постпродакшна.

