ТЭФИ открыла прием заявок на участие в ХХV Всероссийском телеконкурсе «ТЭФИ-Регион»
В этом году впервые будет вручена награда за лучший короткометражный фильм
Академия Российского телевидения объявляет о проведении ХХV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Прием заявок на участие стартовал сегодня и продлится до 5 июля.
К участию в конкурсе приглашаются региональные производители и вещатели с ежедневным объемом вещания оригинального контента не менее 4-х часов, осуществляющие аналоговое или цифровое вещание любым из возможных способов. При этом требуется быть вещателем в одном из субъектов федерации – республике, федеральном округе, крае, области, городе или населенном пункте.
В этом году в списке номинаций появилась новая – «Короткометражный фильм». К участию принимаются короткометражные фильмы, произведенные только региональными студиями, кино или телекомпаниями. Хронометраж – от 10 до 40 минут.
Отбор ведется по 19 номинациям:
▪️ Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч
▪️ Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона
▪️ Ежедневная информационная программа для городов - миллионников
▪️ Интервьюер
▪️ Ведущий информационной программы
▪️ Программа о спорте
▪️ Репортер
▪️ Еженедельная информационно-аналитическая программа
▪️ Игровой фильм/сериал
▪️ Программа для детей
▪️ Просветительская программа
▪️ Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа
▪️ Развлекательная программа
▪️ Телевизионный документальный фильм/сериал
▪️ Телевизионный дизайн
▪️ Оператор телевизионной программы/фильма
▪️ Режиссёр телевизионной программы/фильма
▪️ Короткометражный фильм
▪️ Телевидение и жизнь: специальный проект
Финальные мероприятия конкурса состоятся осенью 2026 года в Краснодаре и Ярославле. В Краснодаре состоится первый конкурсный этап, который пройдет с 9 по 12 октября. Там же 11 октября пройдет Церемония награждения финалистов конкурса. Финал и заключительные мероприятия состоятся в Ярославле с 17 по 20 ноября. Церемония награждения победителей пройдет 19 ноября. В каждом городе для участников и гостей конкурса будет организована образовательная программа: мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы, презентации и многое другое.