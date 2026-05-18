top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ТЭФИ открыла прием заявок на участие в ХХV Всероссийском телеконкурсе «ТЭФИ-Регион»

ТЭФИ открыла прием заявок на участие в ХХV Всероссийском телеконкурсе «ТЭФИ-Регион»

Автор: БК

18 мая 2026

В этом году впервые будет вручена награда за лучший короткометражный фильм

Академия Российского телевидения объявляет о проведении ХХV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Прием заявок на участие стартовал сегодня и продлится до 5 июля.

К участию в конкурсе приглашаются региональные производители и вещатели с ежедневным объемом вещания оригинального контента не менее 4-х часов, осуществляющие аналоговое или цифровое вещание любым из возможных способов. При этом требуется быть вещателем в одном из субъектов федерации – республике, федеральном округе, крае, области, городе или населенном пункте.

В этом году в списке номинаций появилась новая – «Короткометражный фильм». К участию принимаются короткометражные фильмы, произведенные только региональными студиями, кино или телекомпаниями. Хронометраж – от 10 до 40 минут.

Отбор ведется по 19 номинациям: 

▪️ Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч
▪️ Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона
▪️ Ежедневная информационная программа для городов - миллионников
▪️ Интервьюер
▪️ Ведущий информационной программы
▪️ Программа о спорте
▪️ Репортер
▪️ Еженедельная информационно-аналитическая программа
▪️ Игровой фильм/сериал
▪️ Программа для детей
▪️ Просветительская программа
▪️ Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа
▪️ Развлекательная программа
▪️ Телевизионный документальный фильм/сериал
▪️ Телевизионный дизайн
▪️ Оператор телевизионной программы/фильма
▪️ Режиссёр телевизионной программы/фильма
▪️ Короткометражный фильм
▪️ Телевидение и жизнь: специальный проект
 

Финальные мероприятия конкурса состоятся осенью 2026 года в Краснодаре и Ярославле. В Краснодаре состоится первый конкурсный этап, который пройдет с 9 по 12 октября. Там же 11 октября пройдет Церемония награждения финалистов конкурса. Финал и заключительные мероприятия состоятся в Ярославле с 17 по 20 ноября. Церемония награждения победителей пройдет 19 ноября. В каждом городе для участников и гостей конкурса будет организована образовательная программа: мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы, презентации и многое другое.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года
Подробнее
«Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать
Подробнее
В Каннах открывается 79-й международный кинофестиваль
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок
Подробнее
REALIST станет фестивалем вертикальных сериалов
Подробнее
Официальная касса России: сажайте, и вырастет
Подробнее
Международная касса: байопик «Майкл» вернул себе лидерство
Подробнее
Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил деловую программу
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах
Подробнее
«Художественный» запустил серию лекций о киноиндустрии
Подробнее
Форум VIDMK26 обнародовал программу мероприятий
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая
Подробнее
Городские легенды: динамика посещаемости в кинотеатрах России в 2025 году
Подробнее
На Marché du Film 2026 ожидается рекордная посещаемость
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию церемонии вручения XIII премии АПКиТ 
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» в пятый раз стал генеральным медиапартнером ПМЭФ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 мая
Подробнее
Драму «Станция» от Okko и «Среды» покажут на Каннском кинофестивале
Подробнее