ТЭФИ открыла прием заявок на участие в ХХV Всероссийском телеконкурсе «ТЭФИ-Регион»

В этом году впервые будет вручена награда за лучший короткометражный фильм

Академия Российского телевидения объявляет о проведении ХХV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Прием заявок на участие стартовал сегодня и продлится до 5 июля.

К участию в конкурсе приглашаются региональные производители и вещатели с ежедневным объемом вещания оригинального контента не менее 4-х часов, осуществляющие аналоговое или цифровое вещание любым из возможных способов. При этом требуется быть вещателем в одном из субъектов федерации – республике, федеральном округе, крае, области, городе или населенном пункте.

В этом году в списке номинаций появилась новая – «Короткометражный фильм». К участию принимаются короткометражные фильмы, произведенные только региональными студиями, кино или телекомпаниями. Хронометраж – от 10 до 40 минут.

Отбор ведется по 19 номинациям:

▪️ Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч

▪️ Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона

▪️ Ежедневная информационная программа для городов - миллионников

▪️ Интервьюер

▪️ Ведущий информационной программы

▪️ Программа о спорте

▪️ Репортер

▪️ Еженедельная информационно-аналитическая программа

▪️ Игровой фильм/сериал

▪️ Программа для детей

▪️ Просветительская программа

▪️ Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа

▪️ Развлекательная программа

▪️ Телевизионный документальный фильм/сериал

▪️ Телевизионный дизайн

▪️ Оператор телевизионной программы/фильма

▪️ Режиссёр телевизионной программы/фильма

▪️ Короткометражный фильм

▪️ Телевидение и жизнь: специальный проект



Финальные мероприятия конкурса состоятся осенью 2026 года в Краснодаре и Ярославле. В Краснодаре состоится первый конкурсный этап, который пройдет с 9 по 12 октября. Там же 11 октября пройдет Церемония награждения финалистов конкурса. Финал и заключительные мероприятия состоятся в Ярославле с 17 по 20 ноября. Церемония награждения победителей пройдет 19 ноября. В каждом городе для участников и гостей конкурса будет организована образовательная программа: мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы, презентации и многое другое.